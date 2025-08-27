Produtores da Feira da Lua participam de capacitação em Jaguariaíva

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Nesta terça-feira (26), cerca de 50 produtores que atuam na comercialização de alimentos e bebidas na Feira da Lua em Jaguariaíva participaram de uma palestra no Cine Teatro Valéria Luercy, voltada para capacitação em normas e boas práticas de manipulação de alimentos. O objetivo da ação é garantir maior segurança e qualidade nos produtos oferecidos ao público durante a feira.

As orientações técnicas foram ministradas por Gisele Marins, coordenadora da Vigilância em Saúde (VISA) da Secretaria Municipal de Saúde, e pela médica veterinária Najla Marinho de Barros, também vinculada à VISA. Durante o encontro, os participantes receberam informações sobre higiene, armazenamento adequado, prevenção de contaminações e cuidados essenciais na preparação e manuseio de alimentos.

O evento contou ainda com a presença de representantes do Sindicato Rural e da Secretaria de Agropecuária (SEAGRO), destacando a importância do trabalho conjunto entre órgãos públicos e produtores para o fortalecimento da Feira da Lua. A capacitação integra ações contínuas da Prefeitura voltadas à melhoria da qualidade dos produtos comercializados e à segurança alimentar dos frequentadores do evento.

A iniciativa reforça o compromisso das autoridades municipais em promover práticas seguras de manipulação de alimentos e ampliar o conhecimento dos produtores, garantindo produtos de qualidade e segurança para consumidores e contribuindo para o desenvolvimento local do setor agroalimentar.