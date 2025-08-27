Governador vai anunciar construção de novo batalhão da PM no Norte Pioneiro

Redação - Assessoria

CORNÉLIO PROCÓPIO - O governador Ratinho Junior deve anunciar nas próximas semanas a construção da nova sede do 18º Batalhão da Polícia Militar de Cornélio Procópio. A informação foi divulgada pelo deputado Luiz Claudio Romanelli na semana passada.

De acordo com o parlamentar, o pedido para construção da nova sede do batalhão foi apresentado ao governador no ano de 2019 e, desde então, vem sendo discutido junto ao governo do estado e a prefeitura do município que, inclusive, realizou a doação de um terreno municipal situado as margens da BR-369 para construção da nova sede.

Ainda conforme as informações divulgadas pelo deputado, durante este período o projeto contou com melhorias e redução de custos. Agora, a estimativa é que a construção tenha um investimento na casa de R$ 1 milhão. Romanelli destacou que a nova unidade é importante para segurança de Cornélio Procópio e dos municípios que são atendidos pelas equipes do 18º Batalhão da PM, e destacou que há expectativa de que também haja aumento no efetivo de policiais.

Ainda na área de segurança, o deputado informou que a secretaria de Estado de Segurança Pública já está preparando o processo de licitação para construção de uma unidade da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico legal) em Cornélio Procópio. A expectativa é de que a nova unidade ajude a proporcionar mais praticidade e agilidade no recolhimento de cadáveres e trabalhos de perícia, tanto para Cornélio Procópio, quanto para os municípios vizinhos.