11°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Governador vai anunciar construção de novo batalhão da PM no Norte Pioneiro

Informação foi divulgada pelo deputado Luiz Claudio Romanelli para 18ª Companhia da Polícia Militar de Cornélio Procópio

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
27/08/2025 às 14h44
Governador vai anunciar construção de novo batalhão da PM no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Assessoria

CORNÉLIO PROCÓPIO - O governador Ratinho Junior deve anunciar nas próximas semanas a construção da nova sede do 18º Batalhão da Polícia Militar de Cornélio Procópio. A informação foi divulgada pelo deputado Luiz Claudio Romanelli na semana passada.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com o parlamentar, o pedido para construção da nova sede do batalhão foi apresentado ao governador no ano de 2019 e, desde então, vem sendo discutido junto ao governo do estado e a prefeitura do município que, inclusive, realizou a doação de um terreno municipal situado as margens da BR-369 para construção da nova sede.

Ainda conforme as informações divulgadas pelo deputado, durante este período o projeto contou com melhorias e redução de custos. Agora, a estimativa é que a construção tenha um investimento na casa de R$ 1 milhão. Romanelli destacou que a nova unidade é importante para segurança de Cornélio Procópio e dos municípios que são atendidos pelas equipes do 18º Batalhão da PM, e destacou que há expectativa de que também haja aumento no efetivo de policiais.

Ainda na área de segurança, o deputado informou que a secretaria de Estado de Segurança Pública já está preparando o processo de licitação para construção de uma unidade da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico legal) em Cornélio Procópio. A expectativa é de que a nova unidade ajude a proporcionar mais praticidade e agilidade no recolhimento de cadáveres e trabalhos de perícia, tanto para Cornélio Procópio, quanto para os municípios vizinhos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
POLÍTICA PARANAENSE Há 2 horas

Governo monta força-tarefa para ajudar famílias atingidas por tempestade em Castro

Ações estão sendo realizadas pela coordenadoria da Defesa Civil do Paraná após as fortes chuvas e granizo desta terça-feira

 Paraná sedia evento nacional que debate estratégias de combate ao crime organizado. Foto: Fábio Dias/EPR
SEGURANÇA PÚBLICA Há 10 horas

Paraná sedia evento nacional que debate estratégias de combate ao crime organizado

Governador em exercício Darci Piana participou da abertura do 3º Encontro Técnico da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas, em Curitiba

 Saúde pública do Paraná é a mais bem avaliada do País. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
PESQUISA Há 1 dia

Saúde pública do Paraná tem a melhor avaliação do Brasil, segundo pesquisa da Genial/Quaest

Para 47% dos paranaenses, a avaliação é positiva, enquanto outros 35% consideram regular e 13% avaliam como negativa; índice é superior ao de estados como São Paulo e Rio de Janeiro

 Foto: Divulgação.
POLÍTICA PARANAENSE Há 2 dias

Paraná é reconhecido pela OMS e OPAS como referência mundial em políticas para idosos

Governador recebeu o certificado que oficializa o Estado como membro afiliado da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas

 No total, 190 estudantes do Colégio Estadual Ary Barroso foram beneficiados com a iniciativa. Foto: Divulgação
EDUCAÇÃO Há 2 dias

Governo entrega uniformes gratuitos para quase 200 alunos em Wenceslau Braz

Kits com camisetas, blusas, calças e bermudas foram entregues aos estudantes do Colégio Estadual Ary Barroso na última semana

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados