Sengés abre novas vagas para aulas gratuitas de voleibol

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Projetos voltados ao incentivo do esporte tem sido sucesso em muitos municípios em todo o Paraná. Com aulas das mais variadas modalidades esportivas, prefeituras promovem essa oportunidade para os jovens que sonham em crescer no mundo do esporte. E na cidade de Sengés não é diferente. Nesta terça-feira (26), por exemplo, a prefeitura anunciou que tem vagas disponíveis para as aulas de voleibol ofertadas pela Secretaria de Esportes.

De cordo com as informações divulgadas oficialmente pela prefeitura, a Secretaria está convidando meninos e meninas para fazerem parte do projeto municipal, que busca fomentar o esporte transformando os jovens em verdadeiros atletas.

No entanto, existem regras que os participantes devem seguir. A principal exigência para fazer parte do programa, é ter entre 11 e 17 anos de idade, ou seja, nascidos entre 2008 e 2014. Tendo idade entre estas, os interessados já podem ingressar nas aulas, que serão realizadas todas as segundas, quartas e sextas-feiras, com horários fixos.

Nas segundas-feiras, as aulas serão realizadas na quadra da Escola Lhubina. No período da manhã, as aulas começam às 09h00, e vão até as 11h30. Já no período da tarde, as aulas começam às 14h00 e terminam às 16h30. Ainda na quadra da Escola, serão realizadas aulas nas sextas-feiras, porém, apenas no período da manhã, entre as 08h00 e 11h30.

Nas quartas-feiras, as aulas serão realizadas no Ginásio de Esportes do município. No período da manhã, as aulas serão das 08h00 e 10h30. Já no período da tarde, elas serão ofertadas a partir das 15h30, com término às 17h30.

Para fazer parte do programa, ou ter mais informações sobre o projeto, os interessados devem entrar em contato com os responsáveis através do telefone (43) 3567-1400.