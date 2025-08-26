12°C 16°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Três meses sem respostas: família segue em busca de Miguel Salim, desaparecido em Jaguariaíva

Desaparecido desde 9 de maio, Miguel saiu para um frete e nunca mais sua família teve notícias sobre seu paradeiro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
26/08/2025 às 14h04
Três meses sem respostas: família segue em busca de Miguel Salim, desaparecido em Jaguariaíva
Foto cedida pela família

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIÁIVA - A família de Miguel Salim, morador de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, continua vivendo uma rotina de angústia e incertezas desde o desaparecimento do homem, que está chegando a quatro meses. Até o momento, nenhuma nova informação foi repassada aos familiares, que seguem em busca de respostas.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Miguel foi visto pela última vez na noite da sexta-feira, 9 de maio, quando saiu de casa afirmando que faria um frete. De acordo com a filha mais nova, Isabely da Silva Salim, pouco depois da meia-noite daquele mesmo dia ele enviou uma mensagem relatando que seguiria até o estado de Santa Catarina para buscar um caminhão. No sábado, comunicou que havia chegado ao destino. No domingo, avisou que retornaria apenas na segunda-feira, pois a transferência do veículo ainda não havia sido concluída.

A última mensagem recebida pela família foi no dia 12 de maio, uma segunda-feira, quando Miguel disse que havia conseguido um frete para São Paulo. Desde então, o telefone dele está desligado e não houve mais nenhum tipo de contato.

Dias depois do desaparecimento, a caminhonete utilizada por Miguel foi localizada em Jaguariaíva, abandonada e destrancada na Rua João Cava, próximo a uma escola. O achado aumentou ainda mais a apreensão dos familiares, que até hoje não sabem como o veículo retornou à cidade nem quem o deixou no local, ou se ele chegou a sair.

Em entrevista à reportagem da Folha nesta terça-feira (26), Isabely relatou a dor de viver tanto tempo sem notícias do pai. “Não recebemos nenhuma informação dele ainda”, contou a jovem.

A família reforça o apelo para que qualquer pessoa que tenha informações, mesmo que pareçam pequenas, entre em contato com as autoridades. Informações podem ser repassadas à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou à Delegacia de Polícia Civil de Jaguariaíva, pelo número (43) 3535-6721.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 10 horas

Jaguariaíva participa de passeata em defesa das APAEs e escolas especializadas do Paraná

Mobilização integrou a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que promove em todo o país debates, reflexões e atividades voltadas à inclusão, aos direitos e à valorização da diversidade

 Polícia flagra 11 cachorros e filhotes em situação de maus-tratos no interior do Paraná — Foto: ONG Anjos Protetores de Animais. Montagem G1-PR
ESTAVAM SOFRENDO Há 2 dias

Polícia resgata 11 cachorros em situação de maus-tratos e com doenças graves em Piraí do Sul

O flagrante aconteceu na sexta-feira (22), após denúncia feita pela ONG sobre a situação de maus-tratos.

 A ação envolveu cerca de 70 profissionais do Instituto Água e Terra (IAT) e do Corpo de Bombeiros do Paraná e abrangeu uma área de 27 hectares. Fotos Denis Ferreira Netto/SEDEST-PR
FOGO Há 3 dias

Queimada controlada busca recuperar Parque Estadual do Cerrado em Jaguariaíva

Primeira etapa abrangeu 27 hectares e faz parte de um plano de recuperação do bioma em até cinco anos

 Homem foi preso em flagrante. Foto: GCM
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Há 4 dias

Homem bêbado bate na mulher, ameaça matá-la e acaba preso em Jaguariaíva

Segundo a Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência, o homem ainda enforcou a vítima e ameaçou colocar fogo na casa

 Itens apreendidos durante a operação. Foto: PCPR
CAMPOS GERAIS Há 5 dias

Esquema de tráfico de drogas é descoberto em Jaguariaíva e homem acaba preso

Operação da Policia Civil e da GCM local e de Telêmaco Borba resultou na apreensão de diversas porções de crack, cocaína e maconha, além da prisão do indivíduo

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados