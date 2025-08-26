12°C 16°C
Sengés e SENAI iniciam curso de mecânica e eletricidade de veículos pesados

Qualificação tem como objetivo preparar trabalhadores para atender às demandas crescentes do setor automotivo e de transporte

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
26/08/2025 às 10h21
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SENGÉS - A Prefeitura de Sengés, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, iniciou nesta segunda-feira (25) o curso de qualificação profissional em mecânica e eletricidade de veículos pesados. A formação é oferecida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e tem como objetivo preparar trabalhadores para atender às demandas crescentes do setor automotivo e de transporte.

A aula inaugural ocorreu na unidade do SENAI em Jaguariaíva e marcou o início de uma programação que seguirá até 30 de outubro. O curso possui carga horária de 160 horas e foi estruturado para desenvolver competências práticas e teóricas essenciais ao trabalho com veículos pesados, abrangendo desde noções de manutenção até o funcionamento de sistemas elétricos e mecânicos.

A iniciativa integra as ações de incentivo à capacitação profissional promovidas pela administração municipal, em parceria com instituições de ensino e entidades de apoio à indústria. A proposta é atender tanto jovens que buscam o primeiro emprego quanto profissionais que desejam ampliar conhecimentos e garantir maior competitividade no mercado de trabalho.

De acordo com a Secretaria de Indústria e Comércio, a formação contribuirá para o fortalecimento da mão de obra local, ampliando as oportunidades de atuação em oficinas, transportadoras e empresas ligadas à logística e ao setor automotivo. Além disso, a parceria com o SENAI garante acesso a infraestrutura adequada, metodologia reconhecida nacionalmente e acompanhamento de instrutores especializados.

O curso de mecânica e eletricidade de veículos pesados em Sengés faz parte de uma série de iniciativas voltadas à geração de emprego e renda na região, que incluem capacitações técnicas, cursos de curta duração e programas de incentivo ao empreendedorismo. A previsão é de que novas turmas sejam abertas em parceria com o SENAI ao longo dos próximos meses.

