Dublador Flávio Back, de “Chapolin” e “Game of Thrones”, morre aos 52 anos

Dublador de “Chapolin”, “Game of Thrones” e “Emily em Paris”, o ator Flávio Back morreu aos 52 anos, na manhã desta segunda-feira (25/8), no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações da diabetes. Ele estava internado no CTI do Hospital Casa de Portugal, com quadro de celulite bacteriana.

A filha do artista, Luke Back, também dubladora, usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao pai. “Tá doendo tanto (…) Te amo pra sempre”, escreveu ela, ao publicar uma foto recebendo um beijo carinhoso de Back na testa. “Infelizmente, meu pai, essa manhã, não suportou uma parada respiratória, pois o coraçãozinho dele estava muito fraco (…) Que continue olhando por mim onde estiver”, completa.

Em nota, a Associação Brasileira de Dubladores prestou solidariedade à família. “Seu legado, sua carreira e sua história na dublagem permanecerão para sempre vivos! Sua voz está eternizada dentro de cada um de nós e de cada personagem que hoje, falará por ele”, diz o comunicado.

Back foi responsável por dublar diferentes personagens do ator Carlos Villagrán em “Chapolin”. Em entrevistas, explicou que, embora tenha dado voz a personagens do famoso ator mexicano, não chegou a dublar Kiko em “Chaves”.

Na primeira temporada de “Game of Thrones”, dublou o lorde Gendry Baratheon e, em 2020, passou a dar voz a Emcee em “Emily em Paris”. O ator também foi a voz de Musculoso, em “Apenas Um Show”; e Charles Boyle, em “Brooklyn Nine-Nine”. Para ele, o personagem XLR8, de “Ben 10”, foi um divisor de águas em sua carreira.

“Minha falta de cuidado com saúde me trouxe problemas sérios”

Em entrevista ao “Desfoque Podcast”, em fevereiro deste ano, Flávio Back revelou ter perdido a visão do olho esquerdo por conta da diabetes. “No fim de 2022, comecei a sentir a vista embaçada. Passei por vários exames e a médica explicou que eu estava com um problema sério ocasionado pela diabetes. Precisei passar por uma cirurgia às pressas. Em janeiro de 2023, operei. Precisei mudar a minha alimentação”, disse.

“Como diabético sem-vergonha, eu achava que resolveria só tomando remédio, mas precisei prestar atenção na alimentação. Minha falta de cuidado com saúde me trouxe problemas sérios de saúde”, completou o dublador, na mesma entrevista.

Fonte original Portal Leo Dias.