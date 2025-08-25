Paraná é reconhecido pela OMS e OPAS como referência mundial em políticas para idosos

Redação - Folha Extra

PARANÁ - O Paraná recebeu reconhecimento internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) por suas políticas públicas voltadas à população idosa. O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu o certificado que oficializa o Estado como membro afiliado da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, tornando-se o primeiro da América do Sul a integrar o grupo.

O certificado destaca o Paraná como referência mundial em iniciativas que promovem qualidade de vida, autonomia e inclusão social para pessoas com mais de 60 anos. Até agora, apenas localidades do México, Japão, Austrália e Canadá faziam parte da rede.

Entre os programas que contribuíram para o reconhecimento está o Viver Mais Paraná, que oferece condomínios adaptados para a terceira idade, com aluguel social acessível e serviços voltados ao bem-estar dos moradores. Outro destaque é o Casa Fácil Terceira Idade, que garante subsídios de até R$ 80 mil para aquisição de imóveis, permitindo condições mais justas de moradia para idosos.

No setor de turismo, o Viaja Mais 60 proporciona viagens seguras e acessíveis, incentivando o lazer e a integração social. Na área da saúde, o Estado distribuiu 400 mil Cadernetas de Saúde da Pessoa Idosa, instrumento que auxilia no acompanhamento médico e no histórico de atendimento. Também está em vigor a lei que assegura a gratuidade em viagens intermunicipais para pessoas com 65 anos ou mais, ampliando a mobilidade e o acesso a serviços.

Além das políticas habitacionais, de saúde e de mobilidade, o Paraná tem investido na capacitação de cuidadores, fortalecimento da rede de proteção social e atendimento especializado em unidades de saúde. A combinação de iniciativas em diferentes áreas foi determinante para a inclusão do Estado na Rede Global.

Durante a entrega do certificado, o governador Ratinho Junior ressaltou a importância da conquista. Segundo ele, o Paraná tem buscado garantir dignidade e oportunidades para todas as idades, reforçando o compromisso com uma sociedade mais inclusiva.

O reconhecimento posiciona o Paraná como referência na América do Sul em políticas para a terceira idade, valorizando estratégias de cuidado e integração da população idosa em diversas áreas.