Governo leva tecnologia e inovação para mais dois municípios do Norte Pioneiro nesta semana

Carreta da Inovação chega nesta terça-feira (26) em São José da Boa Vista e Barra do Jacaré, oferecendo diversas atividades gratuitas voltadas à tecnologia, ciência e lazer

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
25/08/2025 às 14h02
Carreta da Inovação chega em Barra do Jacaré e São José da Boa Vista nesta terça-feira (26). Foto: SERIA-PR

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Rodando desde janeiro por todo o estado do Paraná, a Carreta da Inovação chega agora em mais dois municípios do Norte Pioneiro. Após atender Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal, o programa agora oferecerá atividades voltadas à tecnologia, ciência e lazer para as cidades de São José da Boa Vista e Barra do Jacaré.

A Carreta, equipada com aparelhos de alta tecnologia, desembarcará nestes municípios nesta terça-feira (26), oferecendo a oportunidade de os moradores terem contato com equipamentos de ponta, em uma experiência que pode ser única, unindo o lazer e o empreendedorismo através dos aparelhos tecnológicos.

Segundo o que explicou o secretário da Inovação em Inteligência Artificial (IA), Marcos Stamm, o programa busca levar estas experiências para todas as comunidades, especialmente para aquelas que possuem condições limitadas, e não tem acesso a este tipo de equipamento diariamente. “A ideia é que a população possa ter acesso e conhecer de perto diferentes tipos de tecnologias", afirmou.

De acordo com o próprio projeto, o objetivo é democratizar o acesso da população ao universo da inovação, com oficinas, workshops, palestras e experiências práticas. Para isso, os caminhões são adaptados como salas de aula, equipados com computadores, internet via satélite e recursos multimídia, além de impressoras 3D, óculos de realidade virtual e ferramentas de criação digital.

Com tudo, após oito meses rodando por todo o Estado, a Carreta chega agora nestas duas cidades. Em Barra do Jacaré, o veículo estará na Rua Paraná, 174, em frente à Secretária de Agricultura e Meio Ambiente, no Centro da cidade, atendendo gratuitamente todos os moradores.

Já na cidade de São José da Boa Vista, o caminhão ficará estacionado próximo da Prefeitura Municipal, na Rua Domiciano Correa Machado. Em ambas as cidades, as unidades itinerantes permanecerão até a sexta-feira (29), com programação das 09h00 às 12h00, no período da manhã, e das 14h00 às 18h00 no período da tarde.

Com a chegada da Carreta da Inovação, São José da Boa Vista e Barra do Jacaré passam a integrar o roteiro de cidades contempladas por essa iniciativa que aproxima a tecnologia do cotidiano das pessoas. A expectativa é de que o projeto desperte nos moradores o interesse por novas áreas de conhecimento, incentive a criatividade e fortaleça o espírito empreendedor, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da região.

