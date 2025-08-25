Prefeitura de Joaquim Távora vai leiloar veículos, máquinas e caminhões do município

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JOAQUIM TÁVORA - A Prefeitura de Joaquim Távora anunciou a realização de um leilão público de veículos, máquinas e caminhões. O evento está marcado para o próximo dia 1º de setembro, com início às 09h00, e será conduzido de forma online, por meio do site alleiloes.com.br.

De acordo com a administração municipal, o leilão representa uma grande oportunidade para aqueles que desejam adquirir bens em condições mais acessíveis, já que o processo oferece preços competitivos e pode atrair tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Entre os itens disponíveis estarão veículos, caminhões e máquinas, todos listados no edital publicado previamente.

A iniciativa faz parte da política de gestão patrimonial da Prefeitura, que busca dar um destino adequado a bens que já não atendem plenamente às necessidades do município, mas que podem ter utilidade para outros compradores. Por meio do leilão, esses itens ganham uma nova destinação, evitando o desperdício e possibilitando que o valor arrecadado seja revertido em ações e investimentos de interesse público.

Os interessados devem se cadastrar no site responsável pelo certame e consultar o edital completo antes da participação. O documento contém todas as informações necessárias, incluindo a relação de bens que serão leiloados, as condições de pagamento, bem como as regras e exigências para participação.

Por ser realizado em ambiente virtual, o leilão amplia o alcance de interessados, permitindo que pessoas de diferentes localidades possam participar sem a necessidade de deslocamento até o município. Essa modalidade também garante maior transparência e agilidade no processo, uma vez que todos os lances são registrados em tempo real.

A Prefeitura de Joaquim Távora reforça que o edital oficial deve ser conferido diretamente no site alleiloes.com.br, onde estão descritos todos os detalhes sobre o certame. A expectativa é de que o evento atraia grande público e ofereça boas oportunidades de negócio, tanto para pequenos investidores quanto para empresas que buscam renovar sua frota ou adquirir equipamentos em boas condições.