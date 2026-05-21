Governo do Paraná entrega mais de 100 casas populares a famílias de Joaquim Távora

Redação - Folha Extra

JOAQUIM TÁVORA - O município de Joaquim Távora recebeu, na manhã de quarta-feira (20), a entrega de 107 unidades habitacionais por meio de ação conjunta entre a empresa Construblok, a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Habitação. A iniciativa integra o programa Casa Fácil Paraná, voltado à ampliação do acesso à moradia em diferentes regiões do Estado.

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O empreendimento habitacional conta com subsídios habitacionais que chegam a R$ 20 mil por família. No caso de pessoas idosas, o benefício pode alcançar até R$ 80 mil, conforme critérios estabelecidos pelo programa estadual. A política habitacional busca reduzir o valor de entrada dos imóveis e facilitar o financiamento para famílias de diferentes faixas de renda.

Com a nova etapa de entregas, o município de Joaquim Távora soma 107 novas unidades habitacionais disponibilizadas às famílias contempladas. Em fase anterior, outras 80 famílias já haviam sido atendidas pelo mesmo empreendimento, totalizando a ampliação progressiva do conjunto habitacional no município.

De acordo com as informações apresentadas durante o evento, uma terceira fase do projeto está prevista, com a construção de mais 24 unidades habitacionais, ampliando o número de beneficiados e a oferta de moradias na cidade. O investimento total da Companhia de Habitação do Paraná ultrapassa R$ 5 milhões, segundo dados do programa.

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A entrega das unidades contou com a presença de representantes da Construblok, incluindo o proprietário Lucas Peres, além de autoridades municipais como o prefeito Gelson Mansur Nassar e o secretário municipal de Habitação Fabiano de Oliveira, conhecido como “Churrasco”. Também participaram o representante do escritório regional de Cornélio Procópio da Cohapar, Carlos de Souza Dias, e corretores de imóveis ligados à construtora Marcus Brum Baer e Cleyton Jonathan.

O programa Casa Fácil Paraná integra as ações do Governo do Estado voltadas ao setor habitacional, com foco na ampliação do acesso à moradia e no atendimento a famílias em situação de necessidade habitacional em municípios paranaenses.