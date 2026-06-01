Joaquim Távora recebe recursos para construção de Colégio Agrícola

Redação - Folha Extra

JOAQUIM TÁVORA - O município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná, será contemplado com a construção de um novo Colégio Agrícola por meio de um pacote de investimentos anunciado pelo Governo do Estado. A iniciativa integra a liberação de mais de R$ 453,4 milhões destinados a 11 municípios paranaenses para execução de obras e projetos nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e mobilidade.

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O novo Colégio Agrícola contará com investimento previsto de R$ 25 milhões e terá capacidade para atender aproximadamente 300 estudantes. A unidade será implantada na modalidade de internato e terá foco na formação técnica voltada ao agronegócio, setor que possui forte presença econômica na região.

De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Paraná, o projeto está sendo desenvolvido em parceria com o município e busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional para jovens do Norte Pioneiro. A expectativa é que a nova estrutura atenda estudantes de diversas cidades da região, oferecendo formação especializada voltada às atividades agropecuárias.

Além da construção da escola, Joaquim Távora também receberá cerca de R$ 13 milhões em investimentos complementares. Os recursos serão destinados à aquisição de equipamentos rodoviários, implantação de um novo Pronto Atendimento Municipal (PAM), compra de equipamentos médicos e reforço da frota utilizada nos serviços de saúde.

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O pacote de investimentos anunciado pelo Governo do Estado contempla municípios em diferentes regiões do Paraná e inclui obras em andamento, projetos em fase de homologação, licitações autorizadas e empreendimentos que ainda aguardam etapas administrativas para o início da execução. As ações envolvem melhorias em infraestrutura urbana e rural, ampliação da rede de saúde, modernização de equipamentos públicos e fortalecimento da educação.

Na região do Norte Pioneiro, além de Joaquim Távora, o município de São José da Boa Vista também foi contemplado. A cidade receberá R$ 502 mil para a aquisição de equipamentos rodoviários destinados à manutenção e melhoria da infraestrutura municipal.

Segundo o Governo do Paraná, os recursos são liberados conforme os municípios concluem os projetos técnicos e avançam nos processos necessários para a execução das obras. Entre as iniciativas previstas estão investimentos em escolas, unidades de saúde, estradas rurais, pavimentação e outras obras de interesse público em diferentes regiões do Estado.