Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Joaquim Távora recebe recursos para construção de Colégio Agrícola

Município foi contemplado em um pacote de recursos de mais de R$ 450 milhões do Governo do Paraná para onze cidades; São José da Boa Vista também está na lista

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
01/06/2026 às 15h30 Atualizada em 01/06/2026 às 15h41
Joaquim Távora recebe recursos para construção de Colégio Agrícola
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JOAQUIM TÁVORA - O município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná, será contemplado com a construção de um novo Colégio Agrícola por meio de um pacote de investimentos anunciado pelo Governo do Estado. A iniciativa integra a liberação de mais de R$ 453,4 milhões destinados a 11 municípios paranaenses para execução de obras e projetos nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e mobilidade.

Continua após a publicidade

O novo Colégio Agrícola contará com investimento previsto de R$ 25 milhões e terá capacidade para atender aproximadamente 300 estudantes. A unidade será implantada na modalidade de internato e terá foco na formação técnica voltada ao agronegócio, setor que possui forte presença econômica na região.

De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Paraná, o projeto está sendo desenvolvido em parceria com o município e busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional para jovens do Norte Pioneiro. A expectativa é que a nova estrutura atenda estudantes de diversas cidades da região, oferecendo formação especializada voltada às atividades agropecuárias.

Além da construção da escola, Joaquim Távora também receberá cerca de R$ 13 milhões em investimentos complementares. Os recursos serão destinados à aquisição de equipamentos rodoviários, implantação de um novo Pronto Atendimento Municipal (PAM), compra de equipamentos médicos e reforço da frota utilizada nos serviços de saúde.

Continua após a publicidade

O pacote de investimentos anunciado pelo Governo do Estado contempla municípios em diferentes regiões do Paraná e inclui obras em andamento, projetos em fase de homologação, licitações autorizadas e empreendimentos que ainda aguardam etapas administrativas para o início da execução. As ações envolvem melhorias em infraestrutura urbana e rural, ampliação da rede de saúde, modernização de equipamentos públicos e fortalecimento da educação.

Na região do Norte Pioneiro, além de Joaquim Távora, o município de São José da Boa Vista também foi contemplado. A cidade receberá R$ 502 mil para a aquisição de equipamentos rodoviários destinados à manutenção e melhoria da infraestrutura municipal.

Segundo o Governo do Paraná, os recursos são liberados conforme os municípios concluem os projetos técnicos e avançam nos processos necessários para a execução das obras. Entre as iniciativas previstas estão investimentos em escolas, unidades de saúde, estradas rurais, pavimentação e outras obras de interesse público em diferentes regiões do Estado.

Continua após a publicidade
Foto: Divulgação.
HABITAÇÃO Há 18 horas

Governo do Paraná realiza entrega de casas populares no Norte Pioneiro

Segunda etapa somou mais de 100 unidades habitacionais entregues a famílias de Joaquim Távora

 Foto: Divulgação.
HABITAÇÃO Há 2 semanas

Governo do Paraná entrega mais de 100 casas populares a famílias de Joaquim Távora

Ação foi realizada através de parceria da Cohapar com a prefeitura do município e faz parte do programa Casa Fácil Paraná

 Foto: Divulgação
NORTE PIONEIRO Há 2 meses

Acidente deixa carro destruído e mãe e filha em estado grave na PR092

Colisão envolvendo uma carreta aconteceu no trecho da rodovia que passa por Joaquim Távora

 Acidente aconteceu na PR-218, no trecho que liga o entroncamento da PR-151 ao município de Joaquim Távora. Foto: Divulgação
ACIDENTE FATAL Há 5 meses

Colisão entre carros mata motorista no Norte Pioneiro

Mulher, adolescente e duas crianças ficaram feridas; acidente aconteceu em Joaquim Távora

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 6 meses

Homem mata o ex-companheiro de sua namorada a facadas no Norte Pioneiro

Crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira no município de Joaquim Távora

Joaquim Távora - PR
Joaquim Távora - PR
Notícias de Joaquim Távora - PR
Ver notícias
Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
ED 3465 - 02-06-2026 Há 8 horas

ED 3465 - 02-06-2026
TRÂNSITO Há 10 horas

Fim de semana tem sequência de acidentes com mortos e feridos na região
TRAGÉDIA Há 10 horas

Homem morre após sofrer mal súbito e ser atropelado no Norte Pioneiro
POLÊMICA Há 10 horas

Vereador propõe recolher veículos abandonados em ruas de cidade da região
REPERCUTIU Há 10 horas

Caso Gabriel Ganley: reportagem expõe incentivo de Leo Stronda ao uso de anabolizantes

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados