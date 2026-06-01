Governo do Paraná realiza entrega de casas populares no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

JOAQUIM TÁVORA - A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) participou nesta sexta-feira (29) da entrega de 107 casas da segunda etapa do Residencial Jardim América, em Joaquim Távora, município localizado no Norte Pioneiro do Paraná. O empreendimento recebeu investimentos de R$ 19,4 milhões e contou com subsídios do programa Casa Fácil Paraná, do Governo do Paraná, para mais de 100 famílias beneficiadas.

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Os recursos estaduais destinados aos compradores superaram R$ 2,2 milhões e foram aplicados para reduzir o valor de entrada dos financiamentos habitacionais. A iniciativa integra a política estadual de habitação voltada para famílias com renda de até quatro salários mínimos.

O Residencial Jardim América foi construído pela Construblok Empreendimentos com financiamento da Caixa Econômica Federal. A nova fase dá continuidade ao conjunto habitacional iniciado em 2024, quando foram entregues 80 unidades na primeira etapa. Na ocasião, 79 famílias receberam apoio financeiro do Governo do Estado, totalizando mais R$ 1,5 milhão em subsídios.

Administrado pela Cohapar, o programa Casa Fácil Paraná oferece subsídios de R$ 20 mil para jovens famílias e de R$ 80 mil para idosos que atendam aos critérios estabelecidos. Entre as exigências estão não possuir imóvel próprio e não ter sido contemplado anteriormente por programas habitacionais públicos.

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O empreendimento está localizado em uma região com acesso a supermercados, unidade de saúde, centro recreativo e outros serviços. O conjunto dispõe de infraestrutura completa, incluindo pavimentação e sistemas de saneamento.

As moradias possuem áreas privativas de 47,58 metros quadrados e 53,52 metros quadrados na versão adaptada, construídas em terrenos a partir de 150 metros quadrados. Os imóveis contam com dois quartos, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço externa, jardim gramado e espaço para garagem.

As unidades foram entregues com piso instalado em todos os ambientes, revestimento cerâmico nas áreas molhadas, além de louças sanitárias, metais e tanque. Os imóveis foram comercializados a partir de R$ 180 mil, com prestações mensais em torno de R$ 800 e prazo de financiamento de até 35 anos.

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Além dos subsídios estaduais, os compradores podem acumular benefícios do programa Minha Casa, Minha Vida e utilizar recursos do FGTS para reduzir o saldo devedor. As inscrições para futuros empreendimentos habitacionais com apoio do Casa Fácil Paraná podem ser realizadas por meio do cadastro online disponibilizado pela Cohapar.