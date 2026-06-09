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Motos, triciclos e motocross movimentam festa beneficente da APAE em Joaquim Távora

Evento gratuito acontece neste fim de semana com shows de rock, área de camping, transmissão do jogo da Seleção Brasileira e atrações que prometem reunir visitantes de toda a região em prol da APAE

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
09/06/2026 às 09h42
Motos, triciclos e motocross movimentam festa beneficente da APAE em Joaquim Távora
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JOAQUIM TÁVORA - Joaquim Távora se prepara para receber um fim de semana de muita adrenalina, música e solidariedade. Entre a sexta-feira (12) e sábado (14), o Centro de Eventos do município será palco do 13º Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas, evento beneficente realizado em prol da APAE de Joaquim Távora.

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Com entrada gratuita, a programação deve atrair motociclistas, triciclistas e visitantes de diversas cidades do Paraná e de outros estados. Além de fortalecer o turismo e movimentar a economia local, o encontro tem como principal objetivo arrecadar recursos para auxiliar os trabalhos desenvolvidos pela entidade.

Durante os três dias de evento, o público poderá acompanhar apresentações de bandas de rock que prometem animar o Centro de Eventos. Entre as atrações confirmadas estão as bandas Over Ride, Clube Acústico e Dirty Jack, que levarão ao palco clássicos do rock nacional e internacional.

No sábado (13), a programação ganha ainda mais atrações. Os shows começam a partir das 15h e, às 19h, os participantes poderão acompanhar em um telão a partida da Seleção Brasileira. Para tornar o momento ainda mais especial, a organização prepara promoções de chope durante a transmissão.

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O evento também contará com praça de alimentação, restaurante e barracas de comidas e bebidas, oferecendo diversas opções para os visitantes. A organização ressalta que, por questões de segurança e controle, não será permitida a entrada no recinto com alimentos ou bebidas adquiridos fora do local.

Paralelamente ao encontro, acontecerá a 6ª edição da Copa Paraná de Motocross, competição que reúne pilotos de diferentes regiões do estado. No sábado serão realizados os treinos livres e classificatórios, enquanto no domingo acontecem as provas oficiais, com disputa em diversas categorias e premiação em troféus para os participantes.

Para receber o público, o Centro de Eventos contará ainda com área de camping equipada, oferecendo estrutura adequada para os motociclistas e visitantes que desejarem permanecer no local durante todo o fim de semana.

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O evento é promovido pela Prefeitura de Joaquim Távora, Secretaria Estadual do Turismo, Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, Departamento de Cultura, APAE de Joaquim Távora e pelo grupo Motociclistas de Quinta. A expectativa é de que centenas de pessoas passem pelo local durante os três dias de programação, consolidando o encontro como uma das principais atrações do calendário de eventos da região.

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