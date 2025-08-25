Escolas de Sengés, Arapoti e Wenceslau Braz se destacam na primeira fase do Bom de Bola

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Os últimos quatro dias foram marcados por muita agitação, vibração e disputas intensas de futebol na cidade de Sengés, nos Campos Gerais. O município foi o palco da primeira fase regional dos jogos do Paraná Bom de Bola, recebendo cerca de 250 competidores de todo o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz. De todas as cidades participantes, apenas Sengés, Arapoti e Wenceslau Braz conseguiram levar medalhas para a casa.

Desde a quinta-feira (21), a cidade recebeu os atletas de escolas das cidades de Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Wenceslau Braz, Jaguariaíva, Arapoti, Salto do Itararé e da própria sede da fase. De todas estas cidades, Sengés, Arapoti e Wenceslau Braz foram as únicas que conseguiram alcançar o pódio das disputas, marcando sua força esportiva na região.

Na categoria A do masculino, o Colégio Estadual Anita Grandi Salmon, da cidade de Sengés, foi o campeão, conquistando a medalha de ouro. Já a medalha de prata, entregue ao vice-campeão, ficou para o Colégio Sessp de Arapoti, enquanto a medalha de bronze, do terceiro lugar, ficou com o Colégio São Tomáz de Aquino, de Wenceslau Braz.

Já na categoria B do masculino, a medalha de ouro ficou com o Colégio Estadual Rui Barbosa de Arapoti. O Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, de Sengés, foi o vice-campeão, conquistando a medalha de prata. Completando o pódio da categoria, o Colégio Estadual Professor Milton Benner, de Wenceslau Braz, conquistou o terceiro lugar na competição.

Além das disputas do masculino, a cidade também recebeu as disputas do futebol feminino. Embora pareça algo improvável, os resultados da categoria A e da B foram os mesmos. O primeiro lugar, ficou para o Colégio Estadual João Paulo II, de Arapoti, que conquistou a medalha de ouro nas duas categorias.

Já o segundo lugar foi conquistado pelo Colégio São Tomáz de Aquino, da cidade de Wenceslau Braz, que conquistou a medalha de prata em ambas as categorias, fechando o pódio das competições.

A prefeitura de Sengés, anfitriã dos jogos, celebrou as conquistas dos atletas, e agradeceu a todos os envolvidos para a realização dos jogos. “Parabéns a todos os atletas que participaram! E o nosso reconhecimento a toda a equipe envolvida na realização dos jogos que trabalhou para que este grande evento fosse possível”, enfatizou a prefeitura.

Agora, a próxima fase da competição acontece em Curitiba, entre os dias 25 e 29. Já a segunda fase regional, que acontecerá entre 4 e 7 de setembro, será realizada em 15 municípios, entre eles, Conselheiro Mairinck e Jacarezinho, no Norte Pioneiro.