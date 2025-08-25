Homem é detido por caça ilegal de javalis em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um homem foi detido neste fim de semana por porte ilegal de arma de fogo após ser flagrado caçando Javalis na Zona Rural do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam denúncias de que caçadores estavam caçando javalis próximo a uma estrada rural do bairro Ribeirão Novo. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com os suspeitos e, durante averiguação, foi constatado que um dos homens estava com uma espingarda calibre 20 devidamente registrada. Porém, o outro indivíduo estava com uma espingarda calibre 32 que não tinha registro.

Frente aos fatos, o homem foi detido e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com a arma apreendida para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.