Desafio de Mountain Bike reúne centenas de atletas em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti recebeu neste domingo (24) a 5ª etapa do Circuito Regional de Mountain Bike, organizado pela AJM Esportes, que reuniu mais de 550 ciclistas de diferentes cidades do Paraná e de estados vizinhos. O evento movimentou o município e atraiu atletas de várias idades, em uma manhã de competição, resistência e superação.

As provas foram realizadas em percursos que variaram de 100 metros, voltados ao público infantil, até o trajeto principal de 57 quilômetros, destinado aos competidores mais experientes. O ponto de concentração e largada ocorreu no Parque de Exposições da Capal, onde centenas de pessoas se reuniram para acompanhar a saída dos ciclistas e prestigiar a programação do evento.

A etapa de Arapoti destacou-se pelo alto nível técnico e pelo grande número de participantes, consolidando a cidade como referência na prática esportiva regional. Ao longo dos circuitos, os atletas enfrentaram diferentes tipos de terrenos e desníveis, reforçando o espírito de superação que marcou a competição.

A abertura oficial contou com uma homenagem ao saudoso Lourival Martins de Oliveira, conhecido como “Lourival Palmeirense”, entusiasta e incentivador do ciclismo local. Durante a cerimônia, o prefeito Irani Barros entregou um troféu simbólico à viúva Eronda, que esteve acompanhada por filhos, netos e familiares. O momento foi marcado por aplausos e reconhecimento ao legado deixado por Lourival na história esportiva de Arapoti.

Além do prefeito, participaram da solenidade o vice-prefeito Potinho, os vereadores Maria Olívia e Marineo Júnior, além do chefe da Divisão de Esportes, Carlos Riva Mazzetti. Autoridades locais ressaltaram a importância do incentivo ao esporte como ferramenta de integração, saúde e fortalecimento comunitário.

O evento contou com a parceria da Prefeitura de Arapoti, que contribuiu para a realização da etapa e para a recepção dos atletas. A organização também destacou o apoio de patrocinadores e voluntários, fundamentais para viabilizar a competição.

A 5ª etapa do Circuito Regional de Mountain Bike reforçou o calendário esportivo do município e evidenciou o crescimento do ciclismo como prática competitiva e recreativa na região, reunindo ciclistas amadores e profissionais em um ambiente de desafio e confraternização.