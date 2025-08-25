11°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Desafio de Mountain Bike reúne centenas de atletas em Arapoti

Evento movimentou o município e atraiu atletas de várias idades, em uma manhã de competição, resistência e superação

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
25/08/2025 às 10h42
Desafio de Mountain Bike reúne centenas de atletas em Arapoti
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti recebeu neste domingo (24) a 5ª etapa do Circuito Regional de Mountain Bike, organizado pela AJM Esportes, que reuniu mais de 550 ciclistas de diferentes cidades do Paraná e de estados vizinhos. O evento movimentou o município e atraiu atletas de várias idades, em uma manhã de competição, resistência e superação.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

As provas foram realizadas em percursos que variaram de 100 metros, voltados ao público infantil, até o trajeto principal de 57 quilômetros, destinado aos competidores mais experientes. O ponto de concentração e largada ocorreu no Parque de Exposições da Capal, onde centenas de pessoas se reuniram para acompanhar a saída dos ciclistas e prestigiar a programação do evento.

A etapa de Arapoti destacou-se pelo alto nível técnico e pelo grande número de participantes, consolidando a cidade como referência na prática esportiva regional. Ao longo dos circuitos, os atletas enfrentaram diferentes tipos de terrenos e desníveis, reforçando o espírito de superação que marcou a competição.

A abertura oficial contou com uma homenagem ao saudoso Lourival Martins de Oliveira, conhecido como “Lourival Palmeirense”, entusiasta e incentivador do ciclismo local. Durante a cerimônia, o prefeito Irani Barros entregou um troféu simbólico à viúva Eronda, que esteve acompanhada por filhos, netos e familiares. O momento foi marcado por aplausos e reconhecimento ao legado deixado por Lourival na história esportiva de Arapoti.

Além do prefeito, participaram da solenidade o vice-prefeito Potinho, os vereadores Maria Olívia e Marineo Júnior, além do chefe da Divisão de Esportes, Carlos Riva Mazzetti. Autoridades locais ressaltaram a importância do incentivo ao esporte como ferramenta de integração, saúde e fortalecimento comunitário.

O evento contou com a parceria da Prefeitura de Arapoti, que contribuiu para a realização da etapa e para a recepção dos atletas. A organização também destacou o apoio de patrocinadores e voluntários, fundamentais para viabilizar a competição.

A 5ª etapa do Circuito Regional de Mountain Bike reforçou o calendário esportivo do município e evidenciou o crescimento do ciclismo como prática competitiva e recreativa na região, reunindo ciclistas amadores e profissionais em um ambiente de desafio e confraternização.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O antigo aeroporto Avelino Vieira tem se transformado em ponto de encontro para manobras arriscadas, um palco de verdadeiras tragédias. Foto: Reprodução/Vídeo/YouTube
ONDA DE TRAGÉDIAS Há 5 horas

Onde antes havia voos, hoje há preocupações: acidente reacende discussão sobre o antigo aeroporto de Arapoti

Local, que já foi marco da aviação regional, soma registros de mortes e acidentes graves, levantando questionamentos sobre sua utilização

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 13 horas

Acidente no aeroporto de Arapoti deixa jovem de Jaguariaíva em estado grave

Situação foi registrada na tarde do domingo após a vítima sofrer uma queda de moto

 Ação reforça o compromisso com a promoção dos direitos humanos, a equidade de gênero e a prevenção da violência contra a mulher. Foto: Divulgação
AGOSTO LILÁS Há 3 dias

Equipe da Assistência Social de Arapoti leva conscientização sobre Agosto Lilás à Arauco

Ação reforça o compromisso com a promoção dos direitos humanos, a equidade de gênero e a prevenção da violência contra a mulher

 Imagem Ilustrativa. Foto: Divulgação/Internet
CONFUSÃO Há 5 dias

Briga de casal termina com homem esfaqueado e fuga de hospital em Arapoti

Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (20), e a vítima fugiu do hospital antes de ser atendida

 Foto: Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 5 dias

Briga entre amigas termina com aluna esfaqueada na frente de escola em Calógeras

Estudante deixou a escola sem permissão e acabou ferida em discussão por uma peça de roupa; caso aconteceu nesta quarta-feira (20)

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados