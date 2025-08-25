11°C 25°C
Lideranças do Norte Pioneiro apresentam principais demandas da região em sessão da Assembleia Itinerante

Infraestrutura e saúde estão entre os principais pedidos, como construção de aeroporto, Delegacia da Mulher, pavimentações e ampliação do Hospital Regional

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
25/08/2025 às 09h16
Sessão Especial em Santo Antônio da Platina ocorreu na noite desta quinta-feira (21). Foto: Valdir Amaral/Alep

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Na última quinta-feira (21), a cidade de Santo Antônio da Platina recebeu a 27ª edição da Assembleia Itinerante, um programa da Assembleia Legislativa do Paraná que busca aproximar o Poder Legislativo dos municípios do interior. Durante a Sessão, que reuniu lideranças políticas, entidades sociais e moradores do Norte Pioneiro, foram apresentadas diversas demandas da região, voltadas principalmente para investimentos em infraestrutura e saúde.

“A Assembleia Itinerante aproxima o Poder Legislativo da população, ouvindo de perto as necessidades das comunidades e ajudando a transformar essas reivindicações em conquistas concretas para o Paraná. Prestamos contas da última vez que estivemos aqui, em 2023, e agora voltamos para Curitiba com novos pedidos, que vamos buscar junto ao governo do Estado”, comentou Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná.

Entre os pedidos apresentados, a prefeitura de Santo Antônio da Platina solicitou uma intervenção na Santa Casa de Jacarezinho, municipalização da PR-439 e sua duplicação, além da instalação de um aeroporto para a região.

Já a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), instalada na cidade, apresentou uma série de demandas voltadas ao fortalecimento da advocacia e da estrutura judiciária na região. Entre os pedidos estão o apoio para buscar a majoração da tabela estadual de honorários da advocacia dativa, com previsão de correção anual mínima pela inflação.

A OAB também solicitou a construção de novos edifícios dos fóruns nas comarcas de Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora, em razão da falta de acessibilidade e da inadequação das atuais instalações, além da implantação da Delegacia da Mulher em Santo Antônio da Platina.

Também foram solicitados apoio à revisão do Código de Normas do Foro Extrajudicial, a regulamentação do tratamento humanizado a presos em situações específicas, a criação de polos industriais nos municípios da região e a instituição de escolas técnicas profissionalizantes.

Além disso, a OAB pediu a conclusão da duplicação da PR-151, no trecho entre Piraí do Sul e Jaguariaíva, e apoio para a construção de viadutos em Santo Antônio da Platina, visando melhorar a mobilidade e a segurança de pedestres e motoristas.

Já o Sindicato Rural do município apresentou demandas relacionadas principalmente à infraestrutura e à saúde. Foram solicitadas melhorias na PR-092, com pavimentação e sinalização no trecho entre Santo Antônio da Platina e Andirá, além da duplicação da mesma rodovia no trecho entre Joaquim Távora e Jaguariaíva.

O sindicato também reivindicou a destinação de uma ambulância UTI móvel para o município, garantindo mais segurança no atendimento emergencial da população.

A Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) solicitou a criação de um Centro de Treinamento da Polícia Militar na cidade de Londrina, providências quanto aos serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho e apoio à instalação de um aeroporto no município de Joaquim Távora.

Os vereadores de Santo Antônio da Platina apresentaram uma extensa lista de pedidos. Entre os destaques estão a implantação de programas habitacionais populares, ampliação do Programa Luz para Todos, recapeamento e duplicação de rodovias PR-092 e BR-153, recursos para o Parque Industrial, rede de esgoto e saneamento básico no Distrito da Platina, pavimentação asfáltica e iluminação pública em estradas e bairros, reforma de escolas estaduais, além da construção de creches, escolas e portais de entrada nos distritos de Platina e Monte Real.

Na área da saúde, foi solicitada a ampliação do Hospital Regional do Norte Pioneiro, apoio a programas de recuperação de dependentes químicos — incluindo convênios com comunidades terapêuticas —, implantação de uma Unidade de Cuidados à Gestante e à Criança no município, aquisição de monitor fetal cardiógrafo ou cardiotocógrafo e aparelho de ultrassom obstétrico.

Para o esporte e o lazer, os vereadores pediram a revitalização de quadras e campos de futebol, instalação do programa “Meu Campinho”, aquisição de kits poliesportivos, ônibus, veículos de apoio, ambulância e recursos para a reforma do Estádio José Eleotério da Silva.

O turismo também foi contemplado, com pedidos de revitalização do Morro do Bim, reforma da Estação da Platina, aquisição de locomotiva e vagão e incentivo aos artistas e músicos locais. Já no setor agrícola, foram requeridos programas de mecanização agrícola, incentivo à agricultura familiar e apoio à agroindústria rural.

Outras demandas incluíram a criação de uma feira permanente de produtos artesanais e gastronômicos, instalação de câmeras de monitoramento, reforço da segurança pública, construção de um polo de serviços públicos no distrito de Conselheiro Zacarias, implantação de escolas rurais com acesso à internet, além da destinação de veículos para o Programa Mais Cidades, para o Centro de Convivência do Idoso e para a APAE.

