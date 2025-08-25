11°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Governador anuncia R$ 100 milhões para pavimentação de município dos Campos Gerais

Além do asfalto, estão inclusos no projeto galeria pluvial e calçadas, oferecendo uma infraestrutura completa nos bairros de Ponta Grossa

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
25/08/2025 às 08h55 Atualizada em 25/08/2025 às 08h58
Anúncio foi feito pelo Governador Ratinho Junior nesta sexta-feira (22). Foto: Geraldo Bubniak/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

PONTA GROSSA - Nesta sexta-feira (22), o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou R$ 100 milhões para pavimentação de ruas da cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O recurso integra a pasta do programa Asfalto Novo, Vida Nova, que está asfaltando ruas em leito natural de mais de 370 municípios do Estado, de uma só vez. O anúncio foi feito acompanhado dos deputados estaduais Marcelo Rangel e Mabel Canto.

“Trata-se de um dos maiores repasses da história do Governo do Estado a fundo perdido para Ponta Grossa. Nessa modalidade, o município não precisa devolver o recurso. É dinheiro do caixa do Tesouro do Estado, com apoio da Assembleia Legislativa, para o município investir em pavimentação urbana”, afirmou Ratinho Junior.

“É um compromisso que nós temos com Ponta Grossa, de urbanizar e levar asfalto a todos os bairros da parte urbana, tirando a dona Maria da poeira, da lama e que, além de deixar o município mais bonito e organizado, a pavimentação valoriza o imóvel em 20%, 30%, muitas vezes até mais. Isso aumenta o patrimônio das famílias”, acrescentou o governador.

O repasse para o município dos Campos Gerais está dentro da nova etapa do Asfalto Novo, Vida Nova, que abrange também as grandes cidades do Paraná. Além do asfalto, estão incluídos no projeto galeria pluvial e calçadas, oferecendo uma infraestrutura urbana completa.

A partir de agora, o Governo do Estado, por meio do Paranacidade, órgão vinculado à Secretaria de Estado das Cidades (Secid), irá solicitar à prefeitura a relação de ruas em leito natural para que, à medida que os projetos forem encaminhados, os recursos sejam liberados.

“Um grande anúncio para a população de Ponta Grossa, uma cidade que não para de crescer e que, para isso, estamos buscando acompanhar esse desenvolvimento com grandes investimentos em infraestrutura urbana, sobretudo com pavimentação, algo que nós sabemos que muda a realidade das pessoas”, destacou o secretário das Cidades, Guto Silva.

Também participaram do anúncio os secretários estaduais João Carlos Ortega (Casa Civil) e Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) e a superintendente do Paranacidade, Camila Scucato.

