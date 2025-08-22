16°C 29°C
ALEP SELO DIAMANTE

Ratinho Junior vai aos EUA para receber prêmio internacional por políticas para idosos

Governador receberá o certificado de membro afiliado da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, em Washington

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
22/08/2025 às 16h49
Governador receberá o certificado nesta segunda-feira (25), em Washington. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior vai a Washington, capital dos Estados Unidos, na próxima segunda-feira (25) para receber o certificado de membro afiliado da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, no escritório central da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS). Em maio, o Paraná foi o primeiro estado da América do Sul a ser reconhecido pela OMS como Estado Amigo da Pessoa Idosa, o que garantiu a filiação à rede global.

Essa etapa insere o Paraná em um seleto grupo internacional que compartilha experiências, inovações e soluções para tornar os ambientes urbanos mais acolhedores, seguros e acessíveis para todas as idades. Até então poucos estados e províncias de México, Japão, Austrália e Canadá, além de algumas cidades, tinham esse reconhecimento. A articulação é da Secretaria da Mulher, Pessoa Idosa e Igualdade Racial. A secretária Leandre Dal Ponte vai acompanhar a cerimônia.

Entre as iniciativas que contribuíram para o reconhecimento internacional estão o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, parcerias com o BID para qualificação de cuidadores e fortalecimento da rede de proteção, capacitação de profissionais, construção de moradias adaptadas e ações voltadas à autonomia, mobilidade e qualidade de vida dos idosos, como a gratuidade do transporte intermunicipal. O Paraná lidera o ranking nacional de municípios reconhecidos pela OMS: das 51 cidades brasileiras certificadas, 38 são paranaenses, representando 76% do total.

O Governo do Paraná lançou recentemente uma nova política habitacional nessa área. O Casa Fácil Paraná Terceira Idade vai custear até R$ 80 mil no valor de entrada de imóveis para idosos acima de 60 anos com renda de até quatro salários-mínimos. Com a ajuda, os interessados conseguem reduzir o prazo total de pagamento das prestações, que é a principal barreira enfrentada por pessoas com mais de 60 anos nos processos de financiamento.

Além disso, o Paraná tem a maior rede de programas para idosos do Brasil. Até 2027, o Paraná deve viver uma transformação demográfica histórica. Pela primeira vez, o Estado terá mais pessoas com mais de 60 anos do que jovens com menos de 15 anos, de acordo com as projeções do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). 

