Homem bêbado bate na mulher, ameaça matá-la e acaba preso em Jaguariaíva

Segundo a Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência, o homem ainda enforcou a vítima e ameaçou colocar fogo na casa

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
22/08/2025 às 15h54
Homem foi preso em flagrante. Foto: GCM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Na noite desta quinta-feira (21), um homem bêbado foi preso após bater na mulher, ameaça-la de morte e dizer que colocaria fogo na residência. O caso aconteceu na cidade de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, e atendido pela Guarda Civil Municipal (GCM), que agiu rapidamente e evitou uma tragédia maior.

Segundo as informações, a GCM foi acionada por moradores que relataram que uma mulher estava pedindo socorro, afirmando que seu convivente estava lhe agredindo e lhe ameaçando com uma faca.

Imediatamente, a equipe se deslocou até o local, onde encontrou o homem, visivelmente embriagado. Segundo informações colhidas pela equipe, além de bater na mulher e ameaça-la com a faca, o indivíduo ainda teria enforcado ela e ameaçado colocar fogo na casa.

Diante da situação, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e preso em flagrante, permanecendo à disposição da justiça.

