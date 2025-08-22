Ratinho Junior dispara em aprovação e lidera ranking nacional entre governadores

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O governador Ratinho Junior alcançou 84% de aprovação na pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22). É o maior patamar desde abril de 2024. Quando o instituto começou a medição, ele tinha 79%, número que saltou para 81% em dezembro do ano passado e 84% agora em agosto.

Essa é a maior aprovação do Brasil de um governador entre os estados com as maiores economias. Ele também está bem à frente de concorrentes na disputa presidencial de 2026: Ratinho Junior tem 24 pontos percentuais de aprovação a mais do que Tarcísio de Freitas em São Paulo (60%), 29 pontos percentuais a mais do que Romeu Zema em Minas Gerais (55%) e 26 pontos percentuais a mais do que Eduardo Leite no Rio Grande do Sul (58%).

Entre os fatores que contribuem para a aprovação, segundo a Quaest, estão o respaldo nos investimentos estaduais. Ratinho Junior também tem a maior avaliação do Brasil no quesito infraestrutura, com 62% de aprovação, fruto do pacote de grandes obras em andamento, como a maior concessão de estradas da América Latina com investimentos de R$ 60 bilhões, a Ponte de Guaratuba e 500 quilômetros de estradas de concreto. O segundo melhor avaliado nesse quesito é Ronaldo Caiado, em Goiás, com 54%.

O governador do Paraná também lidera a aprovação em habitação, fruto do Casa Fácil Paraná, com 118 mil famílias beneficiadas com programas como o Valor de Entrada. Emprego e renda é outro fator que contribui para a aprovação de Ratinho Junior. Ele é o mais bem avaliado do Brasil com 64% de apoio, contra 41% de Tarcísio de Freitas, por exemplo. O mercado do trabalho do Paraná cresceu acima das principais economias do País nos últimos anos.

Outra área em que Ratinho Junior tem avaliação alta é na saúde, à frente de qualquer outro governador, com 47%. Em São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul o índice não passa de 40%. O Estado tem uma das redes de Atenção Primária mais estruturadas do Brasil.

A Genial/Quaest também mediu a avaliação da reação dos governadores ao impacto do tarifaço de Donald Trump. Mais de 52% da população avaliam a resposta de Ratinho Junior de maneira positiva. Ele criou linha de crédito barato, devolveu recursos do Siscred para empresas exportadoras e estabeleceu diferimento tributário

A Quaest ouviu 12.150 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pp e o nível de confiabilidade das estimativas é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos.