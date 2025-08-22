Norte Pioneiro terá calor de até 32°C antes de nova frente fria derrubar as temperaturas no final de semana

Calor deve dominar a região nesta sexta e sábado, mas o frio chega na madrugada do domingo. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A montanha-russa nas temperaturas previstas para esta semana segue rodando no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros devem registrar os valores mais altos nesta sexta (22) e sábado (23). Mas a alegria dos fãs de calor não durará muito: entre a noite de sábado e o domingo (24), com a aproximação de uma nova frente fria, as temperaturas voltam a cair.

O calor já vinha sendo marcante todas as tardes desde o último fim de semana, principalmente na região Noroeste. Entre terça (19) e quarta-feira (20), entretanto, uma frente fria passou pelo Paraná, trazendo chuva e um leve declínio nas temperaturas. As rajadas de vento passaram de 68km/h em cidades como Cascavel e Ubiratã.

Na terça-feira (19) as temperaturas máximas ficaram acima de 30°C em Altônia, Capanema, Palotina, Paranavaí, Santa Helena e São Miguel do Iguaçu. A máxima mais baixa foi em Fazenda Rio Grande: 16,8°C. Já na quarta-feira (20), a máxima mais alta do Estado foi de 28,9°C, em Antonina.

A quinta-feira (21) começou com o predomínio de sol em todas as regiões. As temperaturas se elevam ao longo do dia: na faixa Leste podem chegar aos 25°C, e durante a tarde existe a possibilidade de pancadas de chuva passageiras, localizadas, com algumas trovoadas.

As temperaturas sobem muito na sexta, podendo ultrapassar os 35°C no Oeste e Noroeste, os 32°C no Norte Pioneiro e Norte Central, e os 30°C na Região Metropolitana de Curitiba, no Litoral e nos Campos Gerais. No sábado (23) os termômetros continuam registrando máximas acima dos 30°C em todo o Estado, com exceção das cidades do extremo Sul, ao redor de Palmas e General Carneiro, que terão máximas um pouco menores. Loanda, por exemplo, pode chegar aos 37°C.

Da tarde para a noite de sábado, a formação de uma nova frente fria no Rio Grande do Sul começa a mudar o cenário do tempo no Paraná. “Esta frente fria vai avançar lentamente pelo Sul do país, e deve trazer o retorno das instabilidades na divisa de Santa Catarina com o Paraná. Da tarde para a noite de sábado já perceberemos uma mudança na direção dos ventos e o retorno das instabilidades no Oeste, Sudoeste e Sul do Paraná, inclusive com a possibilidade de temporais localizados”, afirma Furlan.

Ao longo da noite de sábado e madrugada do domingo (24), essas instabilidades e essa mudança na direção dos ventos se espalham para todas as regiões paranaenses. A chuva será localizada, de fraca a moderada intensidade. Por este motivo, domingo será um dia mais frio. As temperaturas máximas devem ficar ao redor de 20°C apenas, na metade sul paranaense.

“As temperaturas mínimas vão ocorrer no período da noite, mas já durante a madrugada se perceberá uma queda expressiva nas temperaturas. Na metade norte ainda se perceberá temperaturas mais elevadas, mas abaixo do que será registrado na sexta e no sábado”, explica Furlan.

A condição de nebulosidade, com chuvas e instabilidades durante todo o dia, por todo o Estado, segue na segunda-feira. A partir de terça, algumas regiões voltam a ter predomínio de sol.

Como as temperaturas altas durarão apenas dois dias por todo o Paraná, não se configura condição de veranico ou onda de calor neste fim de semana.