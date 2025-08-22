16°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Norte Pioneiro terá calor de até 32°C antes de nova frente fria derrubar as temperaturas no final de semana

Simepar prevê calor nesta sexta-feira (22) e sábado (23), mas alerta que a partir da madrugada de domingo (24) as temperaturas voltam a cair

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
22/08/2025 às 10h30
Norte Pioneiro terá calor de até 32°C antes de nova frente fria derrubar as temperaturas no final de semana
Calor deve dominar a região nesta sexta e sábado, mas o frio chega na madrugada do domingo. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A montanha-russa nas temperaturas previstas para esta semana segue rodando no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros devem registrar os valores mais altos nesta sexta (22) e sábado (23). Mas a alegria dos fãs de calor não durará muito: entre a noite de sábado e o domingo (24), com a aproximação de uma nova frente fria, as temperaturas voltam a cair.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O calor já vinha sendo marcante todas as tardes desde o último fim de semana, principalmente na região Noroeste. Entre terça (19) e quarta-feira (20), entretanto, uma frente fria passou pelo Paraná, trazendo chuva e um leve declínio nas temperaturas. As rajadas de vento passaram de 68km/h em cidades como Cascavel e Ubiratã.

Na terça-feira (19) as temperaturas máximas ficaram acima de 30°C em Altônia, Capanema, Palotina, Paranavaí, Santa Helena e São Miguel do Iguaçu. A máxima mais baixa foi em Fazenda Rio Grande: 16,8°C. Já na quarta-feira (20), a máxima mais alta do Estado foi de 28,9°C, em Antonina.

A quinta-feira (21) começou com o predomínio de sol em todas as regiões. As temperaturas se elevam ao longo do dia: na faixa Leste podem chegar aos 25°C, e durante a tarde existe a possibilidade de pancadas de chuva passageiras, localizadas, com algumas trovoadas.

As temperaturas sobem muito na sexta, podendo ultrapassar os 35°C no Oeste e Noroeste, os 32°C no Norte Pioneiro e Norte Central, e os 30°C na Região Metropolitana de Curitiba, no Litoral e nos Campos Gerais. No sábado (23) os termômetros continuam registrando máximas acima dos 30°C em todo o Estado, com exceção das cidades do extremo Sul, ao redor de Palmas e General Carneiro, que terão máximas um pouco menores. Loanda, por exemplo, pode chegar aos 37°C.

Da tarde para a noite de sábado, a formação de uma nova frente fria no Rio Grande do Sul começa a mudar o cenário do tempo no Paraná. “Esta frente fria vai avançar lentamente pelo Sul do país, e deve trazer o retorno das instabilidades na divisa de Santa Catarina com o Paraná. Da tarde para a noite de sábado já perceberemos uma mudança na direção dos ventos e o retorno das instabilidades no Oeste, Sudoeste e Sul do Paraná, inclusive com a possibilidade de temporais localizados”, afirma Furlan.

Ao longo da noite de sábado e madrugada do domingo (24), essas instabilidades e essa mudança na direção dos ventos se espalham para todas as regiões paranaenses. A chuva será localizada, de fraca a moderada intensidade. Por este motivo, domingo será um dia mais frio. As temperaturas máximas devem ficar ao redor de 20°C apenas, na metade sul paranaense.

“As temperaturas mínimas vão ocorrer no período da noite, mas já durante a madrugada se perceberá uma queda expressiva nas temperaturas. Na metade norte ainda se perceberá temperaturas mais elevadas, mas abaixo do que será registrado na sexta e no sábado”, explica Furlan.

A condição de nebulosidade, com chuvas e instabilidades durante todo o dia, por todo o Estado, segue na segunda-feira. A partir de terça, algumas regiões voltam a ter predomínio de sol.

Como as temperaturas altas durarão apenas dois dias por todo o Paraná, não se configura condição de veranico ou onda de calor neste fim de semana.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Encontro reuniu gestores de Salto do Itararé, São José da Boa Vista, Santana do Itararé, Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Carlópolis, Jaboti, Tomazina e Pinhalão. Foto: Divulgação
CULTURA Há 1 dia

Gestores culturais do Norte Pioneiro se unem para ampliar projetos e impulsionar a cultura da região

Encontro aconteceu nesta quarta-feira (20), na Casa da Cultura de Siqueira Campos, com representantes de Wenceslau Braz, Salto do Itararé e outras seis cidades

 Assaíentra novamente na lista das sete comunidades mais inteligentes do mundo. Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN
DESTAQUE GLOBAL Há 2 dias

Município do Norte Pioneiro é o único da América Latina entre as comunidades mais inteligentes do mundo

Assaí conquista pelo sexto ano consecutivo espaço no ranking internacional, destacando-se como referência em inovação, tecnologia e desenvolvimento sustentável

 Chuva atinge Wenceslau Braz desde o período da manhã. Foto: Davi Martins/Folha Extra
PREVISÃO DO TEMPO Há 3 dias

Simepar prevê mais de 60mm de chuva para a região nesta quarta-feira

São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira e Figueira serão as cidades com os maiores registros neste período

 Radares foram instalados em trechos das BRs 153, 277 e 369. Foto: EPR Litoral Pioneiro
EM OPERAÇÃO Há 5 dias

Radares da EPR começam a operar nesta segunda-feira em rodovias da região

Equipamentos foram instalados estrategicamente em trechos das BRs 153, 277 e 369, abrangendo três municípios do Norte Pioneiro

 Foto: IA - Folha Extra
CULTURA GAMER Há 1 semana

Campeonato gamer reúne jogadores de várias cidades e promete transformar o Norte Pioneiro

Criado através de um sonho do jovem Nathan Lopes, a primeira edição da Logynex Championship Gamer (LCG) acontece neste domingo (17) em Siqueira Campos

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados