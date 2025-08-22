Assembleia Itinerante recebe demandas de Santo Antônio da Platina e municípios da região

Sessão Especial em Santo Antônio da Platina ocorreu na noite desta quinta-feira (21). Foto: Valdir Amaral/Alep

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Pela segunda vez em Santo Antônio da Platina, a Assembleia Legislativa do Paraná realizou mais uma edição da Assembleia Itinerante, projeto de interiorização do Poder Legislativo Estadual. A 27ª sessão especial da ação foi realizada na 53ª Efapi Expo e contou com a presença de diversas autoridades estaduais e locais. Na ocasião, demandas regionais foram recebidas e personalidades locais foram homenageadas.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), conduziu a sessão e apresentou um balanço da última edição do programa no município, realizada em 2023. “Entre as demandas recebidas na última edição estava a pavimentação de Ibaiti até Vila Guaí, que conseguimos atender junto com o governo do Estado. Até o fim do ano será lançado o edital para a obra até Ribeirão do Pinhal, trazendo mais conquistas para a região”, disse.

“Também houve a solicitação de um aluno do Colégio Estadual Tiradentes, que pediu uma quadra coberta, e nós realizamos esse desejo. Vamos inaugurá-la em outubro. Essa é a Assembleia protagonista, que prioriza as políticas públicas. Esse é o Estado em que deputados e governador não perdem tempo com disputas, mas se dedicam a trabalhar por todos os paranaenses”, complementou Curi.

O deputado estadual Romanelli (PSD) destacou a importância dos grandes eventos no Norte Pioneiro, como a Efapi Expo, e elogiou o trabalho do governo estadual, que tem dado prioridade à região. “Para nós, é muito bom trazer a Assembleia para cá, pois fomenta o debate e gera essa interação direta com a população”, ressaltou. Já o deputado Moacyr Fadel (PSD) ressaltou a importância de ouvir as demandas locais e levá-las à Assembleia para transformá-las em ações concretas.

“A Assembleia Itinerante é sempre uma prestação de contas. Além disso, recebemos muitas reivindicações dos prefeitos e vereadores da região. Muitas delas já se transformaram em obras e realidade. Estamos aqui para ouvir e, depois, fazer o meio de campo com o governo”, afirmou o deputado Tercílio Turini (MDB).

“Estarmos nos municípios é importante para ouvirmos as lideranças da região. Estamos muito felizes em participar”, disse o deputado Dr. Leônidas (CDN). Já o deputado Anibelli Neto (MDB) comentou sobre os impactos do tarifaço americano, mas afirmou que a capacidade paranaense e a união política atual permitirão superar o desafio.

O deputado Nelson Justus (União) ressaltou que a Assembleia Itinerante é uma oportunidade de aproximação com a população, especialmente no momento atual do Paraná. “Temos um governador atuante, mas também uma Assembleia, uma Assembleia protagonista.”

O deputado Cobra Repórter (PSD) elogiou o projeto de interiorização da Assembleia e a participação popular. “Temos recebido muitas sugestões nas itinerantes, que têm se transformado em bons projetos e obras.”

Os deputados Bazana (PSD) e Jairo Tamura (PL) também discursaram, enaltecendo as ações desenvolvidas pela Assembleia e pelo governo estadual. O secretário estadual do Trabalho, Do Carmo, e o ex-governador Orlando Pessuti também participaram da sessão.

O deputado federal Pedro Lupion reforçou a importância da união política. “Estamos aqui conversando olho no olho, mostrando que a união dos poderes traz resultados”, afirmou.

O prefeito de Santo Antônio da Platina, Gil Martins, agradeceu o anúncio da duplicação da PR-153. “Estamos muito felizes em receber a Assembleia no nosso município. Com apoio dela e do governo, vamos atingir nossos objetivos e promover o desenvolvimento da região.”

Na ocasião, o prefeito também apresentou pedidos públicos, entre eles: a intervenção na Santa Casa de Jacarezinho, a municipalização e duplicação da PR-439 e a construção de um aeroporto para a região.

Homenagens dos deputados

Na sessão especial realizada em Santo Antônio da Platina, os deputados estaduais prestaram homenagens a diversas personalidades e instituições que se destacaram em suas áreas de atuação no Norte Pioneiro.

O deputado Alexandre Curi homenageou Lélia Lenz Cesar Gaudêncio, coordenadora da FAEP Santo Antônio da Platina, da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF) e coordenadora estadual da CEMF de Santo Antônio da Platina.

O deputado Alisson Wandscheer destacou Deivid Junior de Melo, Eneucino Iel (engenheiro agrônomo), José Roberto Mota de Barros (Hospital Nossa Senhora da Saúde), João Hélio Chueire (in memoriam), Mara Cristina Carvalho (secretária de Saúde de Abatiá) e Simone Cavazotti dos Santos (agrônoma).

O deputado Anibelli Neto homenageou Cezar Bueno de Melo (Cezão), prefeito de Tomazina; Flávio Zanrosso, ex-prefeito de Tomazina; João Evangelista de Mello Neto, ex-secretário municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina; Joselei Aparecido de Carvalho (Zelei), prefeito de Conselheiro Mairinck; Odair do Prado (Prainha da Cachoeira), presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ribeirão Claro; Cláudio Domingues (Vereador Cação) e Benito Bertoletti Juliano (Vereador Benito do Barracão), ambos vereadores de Santo Antônio da Platina.

O deputado Bazana reconheceu a Apae de Santo Antônio da Platina e homenageou Nerli de Oliveira (monitora pedagógica), Rosana Maria Bertolini Silva (equipe administrativa), o 3º Sargento Ailton Amancio Vieira (Polícia Militar do Paraná) e Tonia Mara Lourenço Mendes (diretora da Apae).

O deputado Cobra Repórter homenageou Ademir de Queiroz Junior (radialista), Carlos Roberto Bufalari (trabalhador rural), Cornélio José de Araújo (agricultor), Francisco Carlos de Oliveira (empresário industrial), José Maria Alves Ferreira (comunicador), Marcelo Dias de Oliveira (médico), Nelson de Camargo (empresário), Paulo Francisco Veiga de Freitas (advogado), Reinaldo Francisco Vieira (educador físico) e Thays Silva Evangelista (radialista).

A deputada Flávia Francischini destacou Gilton Fagundes (radialista), Valcir Machado da Silveira Pinto (jornalista), Pastora Kelly Cristina de Oliveira Matos Barbosa dos Santos (líder religiosa) e professora Léia Cândido Bonfim Araújo (educadora).

O deputado Jairo Tamura homenageou Fernando Ribeiro dos Santos (engenheiro de segurança do trabalho), Clodomir Luiz Ascari (engenheiro agrônomo e presidente do CREA-PR), Pastor Lafaiete Pereira Maldonado (líder religioso), Pastor Marcos Alexandre Gouveia (presidente da Igreja Evangélica Missionária Só o Senhor é Deus) e Paulo Takayuki Tamura (perito criminal e médico do trabalho).

O deputado Dr. Leônidas homenageou o Colégio Estadual Cívico-Militar Dona Moralina Eleutério, Jefferson Vernier (ex-vereador e idealizador de projeto esportivo voluntário) e Luciano Dias de Oliveira Reis (médico e professor).

A deputada Maria Victoria destacou Ana Carolina Montagnieri Serafim (presidente da OAB/PR – subseção Jacarezinho), Cristiane Franco Dias (Botica Efficácia), Naikson Rocha e Juliana Prado (empreendedores do setor de semijoias), Marcelo Nenci (Kouritos Brasitalia) e Dr. Luiz Antonio Ximenes (Laboratório Ximenes).

O deputado Moacyr Fadel homenageou Alécio Merlim, Celso de Souza Schimdt, Fábio Henrique de Aguiar, Gerson Lavorato, Renato Pedreiro da Silva e Valdir Domingos de Souza (fotógrafo).

O deputado Romanelli homenageou Abelardo Luiz Lupion Mello (ex-deputado federal), Ana Maria da Veiga Freitas (professora), Anderson Vieira dos Santos (médico), Edina Bordignon de Oliveira (empresária), José da Silva Coelho Neto (ex-prefeito de Santo Antônio da Platina) e Kele Cristiani Diogo Bahena (promotora de Justiça).

O deputado Tercílio Turini destacou Ana Alvina Teixeira Felício (professora aposentada), Eurípedes Gaudêncio Neto (produtor rural), Fabiano Miquelino Ribeiro (pecuarista), Dr. João Paulo Sanches Bermudes (médico), José Mário Lemes (médico cirurgião), Maria Célia dos Santos (funcionária pública), Raquel Nader Resende Fraiz (empresária), Rodolfo Antônio de Godoi Machado (médico especialista em urgência e emergência) e Vanderlígia Rezende Alaver (empresária).

Já o deputado Alisson Wandscheer (SD) reverenciou Deivid Junior de Melo, Eneucino Iel, Hospital Nossa Senhora da Saúde, João Hélio Chueire, Maria Cristina Carvalho e Simone Cavazotti dos Santos.

Por fim, o deputado Nelson Justus homenageou Edson da Silva Cudik (agricultor), João Domiciano Neto (in memoriam, ex-vice-prefeito), Rene Batista Roberto (vereador), Luiz de Farias (ex-prefeito), Cezar Ricardo Kukel (ex-vereador) e Tiago de Moraes (comerciante).