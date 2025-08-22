16°C 29°C
Estado capacita professores para inclusão de alunos com autismo no esporte

Iniciativa alcançou mais de mil educadores da rede pública em diferentes regiões do estado, buscando incluir estudantes com TEA e outras síndromes nas atividades esportivas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
22/08/2025 às 09h20
Estado capacita professores para inclusão de alunos com autismo no esporte
Mais de mil professores recebem capacitação para inclusão de alunos autistas no esporte. Foto: SEES-PR

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná ampliou neste ano a capacitação de professores de Educação Física para promover inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes. A iniciativa, realizada por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte) em parceria com a Universidade Livre do Esporte (ULE), já alcançou mais de mil profissionais da rede pública em diferentes regiões do Estado.

O projeto de capacitação de professores da rede pública faz parte de um investimento total de R$ 50 milhões que integra o programa Proesporte, que renovou a mesma quantia para a execução de projetos esportivos em 2026 e 2027. “O Governo do Paraná sempre teve uma enorme preocupação com a inclusão. Aqui no esporte não poderia ser diferente; projetos como o Incluir & Transformar vem fazendo a diferença na formação de nossas crianças, com a garantia de respeito e dignidade”, pontua Helio Wirbiski, secretário de Estado do Esporte do Paraná.

“Na ponta, isso representa a garantia de mais acessibilidade e o desenvolvimento de práticas pedagógicas cada vez mais adequadas às diferentes realidades individuais que existem na rede estadual e nas redes municipais do Paraná”, explica Roni Miranda, secretário de Estado da Educação do Paraná, sobre o treinamento com os professores que já ocorreu em Curitiba, Londrina e Maringá.

A ação é baseada no método PULE, desenvolvido pela ULE ao longo de 27 anos de atuação, que combina práticas multidisciplinares para a iniciação esportiva e o desenvolvimento global de crianças com TEA e outras condições.

Os participantes do projeto aprendem técnicas e estratégias para incluir crianças com deficiência nas aulas de Educação Física. O método enfatiza a importância da adaptação, individualização e acompanhamento especializado para garantir que a prática esportiva seja segura, divertida e eficaz para todos.

Em termos práticos, a atualização profissional visa observar as características individuais de cada aluno. Os professores aprendem a avaliar a duração das aulas, personalizar os treinos em diferentes modalidades de esporte, criar um ambiente previsível e estruturado para reduzir a ansiedade e utilizar linguagem clara e objetiva para facilitar a compreensão.

A capacitação conta com certificação validada pelo Conselho Regional de Educação Física do Paraná (CREF-PR), sendo emitida exclusivamente para aqueles que concluírem todas as etapas do processo.

Os professores da rede pública municipal e estadual recebem ainda um kit contendo camiseta, apostila e certificado. Já os demais participantes têm acesso ao material digital e também à certificação. “Nosso objetivo é garantir que todas as crianças, independentemente de suas limitações, possam participar das aulas de Educação Física com qualidade e inclusão. Essa capacitação vai preparar os professores para transformar a realidade dentro das escolas”, destaca Denise Mendonça, diretora da ULE.

Segundo ela, o projeto também atende a uma demanda histórica dos professores. “Muitas vezes, os professores querem incluir, mas não sabem como. O Incluir & Transformar vem exatamente para preencher essa lacuna e dar segurança para que eles desenvolvam um trabalho de excelência”, conclui.

