16°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Ratinho Junior destaca conquistas da economia paranaense em encontro com executivos e investidores

Em palestra no Varejo Experience Brasil, governador destacou recordes de investimentos, crescimento do PIB e geração de empregos no Paraná

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
22/08/2025 às 09h11
Ratinho Junior destaca conquistas da economia paranaense em encontro com executivos e investidores
Governador destacou os resultados alcançados a partir da promoção de um ambiente de negócios favorável aos investimentos privados e focado na produção agroindustrial. Foto: Jonathan Campos/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

FOZ DO IGUAÇU - O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou nesta quinta-feira (21) os avanços recentes da economia paranaense durante a Varejo Experience Brasil, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Em uma palestra dedicada a empresários, executivos e empreendedores, o governador destacou os resultados alcançados a partir da promoção de um ambiente de negócios favorável aos investimentos privados e focado na produção agroindustrial.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Entre os resultados alcançados estão o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que praticamente dobrou em sete anos, se tornando o quarto maior do Brasil, e o menor índice de desemprego da série histórica paranaense. “O Paraná vem liderando o crescimento econômico nacional, com os melhores índices nacionais de atividade econômica medidos pelo Banco Central. Isso tem resultado em mais emprego para a população, mais desenvolvimento regional e mais renda”, afirmou Ratinho Junior.

De acordo com o governador, os avanços foram alcançados a partir de uma política de planejamento de médio e longo prazo, baseada na consolidação das vocações locais, como a produção de alimentos com valor agregado para abastecimento do mercado internacional.

“Baseamos a nossa economia em políticas que fomentam a agregação de valor aos produtos, como transformar a soja e o milho em ração, transformar a ração em proteína animal e, a partir disso, fazer cortes e produtos valorizados pelo mercado global. É uma cadeia que emprega muito mais gente e gera mais renda do que simplesmente exportar uma commodity”, disse.

INVESTIMENTOS

Desde 2019, o Paraná conseguiu atrair cerca de R$ 330 bilhões em investimentos privados, como novas indústrias ou projetos de ampliação de plantas já instaladas no Paraná.

De acordo com o governador, sucesso na atração de investimentos resulta de condições estruturais favoráveis oferecidas pelo Estado, como matriz energética renovável, logística moderna e bem estruturada, mão de obra qualificada e ambiente de negócios simplificado para os investidores.

“O Paraná está no centro logístico da América do Sul, em uma região privilegiada que atende a cerca de 70% do PIB da região, com ligação direta ao Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, ao Paraguai e à Argentina. Nós olhamos para este potencial e investimos para tornar esta posição em uma vantagem competitiva que, somada à paz institucional que o Estado vive, tem atraído novos negócios”, disse o governador.

A capacidade de investimento do Paraná em projetos estruturantes também foi um dos destaques apresentados. O Estado bateu recorde de investimentos liquidados no primeiro semestre de 2025, com mais de R$ 1,56 bilhão aplicados.

Entre os principais aportes estão obras logísticas, como a construção da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, e a pavimentação em concreto de rodovias, projetos de infraestrutura urbana, construção de escolas e hospitais.

De acordo com Ratinho Junior, os avanços nestes investimentos impactam diretamente nos índices de desenvolvimento social do Estado. “Conseguimos, ao longo destes anos, saltar da sétima para a primeira posição no ranking do Ideb e diminuir os índices de criminalidade aos menores das últimas décadas”, disse o governador.

VAREJO EXPERIENCE

Em sua quarta edição, o Varejo Experience reúne 4 mil pessoas em Foz do Iguaçu, promovendo a geração e difusão de conhecimento no cenário varejista do Brasil e América Latina. O evento é promovido pelo Grupo Gazin e reúne empresários, executivos, empreendedores, fornecedores, profissionais e estudantes e conta com uma série de palestras, exposições, network e rodadas de negócios.

PRESENÇAS

Acompanharam a solenidade o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; os secretários estaduais de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo; e da Justiça e Cidadania, Valdemar Bernardo Jorge; o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti; o prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna; e demais autoridades.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Governador receberá o certificado nesta segunda-feira (25), em Washington. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
RECONHECIMENTO Há 8 horas

Ratinho Junior vai aos EUA para receber prêmio internacional por políticas para idosos

Governador receberá o certificado de membro afiliado da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, em Washington

 Governador Carlos Massa Ratinho Junior. Foto: AEN
MAIOR APROVAÇÃO Há 14 horas

Ratinho Junior dispara em aprovação e lidera ranking nacional entre governadores

Governador tem a maior aprovação do Brasil de um governador entre os estados com as maiores economias, com 84% de aprovação; ele também está à frente de concorrentes na disputa presidencial de 2026

 Mais de mil professores recebem capacitação para inclusão de alunos autistas no esporte. Foto: SEES-PR
INCLUSÃO Há 15 horas

Estado capacita professores para inclusão de alunos com autismo no esporte

Iniciativa alcançou mais de mil educadores da rede pública em diferentes regiões do estado, buscando incluir estudantes com TEA e outras síndromes nas atividades esportivas

 Anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e a secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
CASA DA MULHER Há 1 dia

Norte Pioneiro será beneficiado pelo Governo com centros de apoio à mulher

Ribeirão do Pinhal e São Jerônimo da Serra foram selecionados para receber a Casa da Mulher Paranaense, um projeto que tem como objetivo qualificar e apoiar empreendedoras

 Residencial Albatroz foi construído no Portal do Sertão, com mais de R$ 18 milhões de investimentos. Foto: Escritório Regional da Cohapar de Ponta Grossa
CASA PRÓPRIA Há 2 dias

Mais de 100 famílias de Jaguariaíva realizam sonho da casa própria com auxílio do Governo

Novo residencial foi construído no Portal do Sertão, com investimento superior a R$ 18 milhões

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados