Ratinho Junior destaca conquistas da economia paranaense em encontro com executivos e investidores

Governador destacou os resultados alcançados a partir da promoção de um ambiente de negócios favorável aos investimentos privados e focado na produção agroindustrial. Foto: Jonathan Campos/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

FOZ DO IGUAÇU - O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou nesta quinta-feira (21) os avanços recentes da economia paranaense durante a Varejo Experience Brasil, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Em uma palestra dedicada a empresários, executivos e empreendedores, o governador destacou os resultados alcançados a partir da promoção de um ambiente de negócios favorável aos investimentos privados e focado na produção agroindustrial.

Entre os resultados alcançados estão o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que praticamente dobrou em sete anos, se tornando o quarto maior do Brasil, e o menor índice de desemprego da série histórica paranaense. “O Paraná vem liderando o crescimento econômico nacional, com os melhores índices nacionais de atividade econômica medidos pelo Banco Central. Isso tem resultado em mais emprego para a população, mais desenvolvimento regional e mais renda”, afirmou Ratinho Junior.

De acordo com o governador, os avanços foram alcançados a partir de uma política de planejamento de médio e longo prazo, baseada na consolidação das vocações locais, como a produção de alimentos com valor agregado para abastecimento do mercado internacional.

“Baseamos a nossa economia em políticas que fomentam a agregação de valor aos produtos, como transformar a soja e o milho em ração, transformar a ração em proteína animal e, a partir disso, fazer cortes e produtos valorizados pelo mercado global. É uma cadeia que emprega muito mais gente e gera mais renda do que simplesmente exportar uma commodity”, disse.

INVESTIMENTOS

Desde 2019, o Paraná conseguiu atrair cerca de R$ 330 bilhões em investimentos privados, como novas indústrias ou projetos de ampliação de plantas já instaladas no Paraná.

De acordo com o governador, sucesso na atração de investimentos resulta de condições estruturais favoráveis oferecidas pelo Estado, como matriz energética renovável, logística moderna e bem estruturada, mão de obra qualificada e ambiente de negócios simplificado para os investidores.

“O Paraná está no centro logístico da América do Sul, em uma região privilegiada que atende a cerca de 70% do PIB da região, com ligação direta ao Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, ao Paraguai e à Argentina. Nós olhamos para este potencial e investimos para tornar esta posição em uma vantagem competitiva que, somada à paz institucional que o Estado vive, tem atraído novos negócios”, disse o governador.

A capacidade de investimento do Paraná em projetos estruturantes também foi um dos destaques apresentados. O Estado bateu recorde de investimentos liquidados no primeiro semestre de 2025, com mais de R$ 1,56 bilhão aplicados.

Entre os principais aportes estão obras logísticas, como a construção da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, e a pavimentação em concreto de rodovias, projetos de infraestrutura urbana, construção de escolas e hospitais.

De acordo com Ratinho Junior, os avanços nestes investimentos impactam diretamente nos índices de desenvolvimento social do Estado. “Conseguimos, ao longo destes anos, saltar da sétima para a primeira posição no ranking do Ideb e diminuir os índices de criminalidade aos menores das últimas décadas”, disse o governador.

VAREJO EXPERIENCE

Em sua quarta edição, o Varejo Experience reúne 4 mil pessoas em Foz do Iguaçu, promovendo a geração e difusão de conhecimento no cenário varejista do Brasil e América Latina. O evento é promovido pelo Grupo Gazin e reúne empresários, executivos, empreendedores, fornecedores, profissionais e estudantes e conta com uma série de palestras, exposições, network e rodadas de negócios.

PRESENÇAS

Acompanharam a solenidade o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; os secretários estaduais de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo; e da Justiça e Cidadania, Valdemar Bernardo Jorge; o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti; o prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna; e demais autoridades.