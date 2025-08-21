14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Esquema de tráfico de drogas é descoberto em Jaguariaíva e homem acaba preso

Operação da Policia Civil e da GCM local e de Telêmaco Borba resultou na apreensão de diversas porções de crack, cocaína e maconha, além da prisão do indivíduo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
21/08/2025 às 17h23
Esquema de tráfico de drogas é descoberto em Jaguariaíva e homem acaba preso
Itens apreendidos durante a operação. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) resultou na prisão de um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Jaguariaíva, região dos Campos Gerais. A ação foi realizada nesta quarta-feira (20).

De acordo com as informações divulgadas pela GCM do município, a operação foi realizada frente a um mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do indivíduo. Com apoio também da GCM de Telêmaco Borba, os policiais encontraram e apreenderam os entorpecentes, além de efetuarem a prisão em flagrante do suspeito.

Durante a operação, os policiais localizaram um fundo falso em uma gaveta e também em uma mesa, em um dos cômodos da residência. Nestes fundos falsos, os agentes encontraram diversas porções de cocaína, crack e maconha.

Além dos entorpecentes, os policiais encontraram embalagens utilizadas para o tráfico, balança de precisão e a quantia de R$ 2.039,00 em dinheiro, itens que também foram apreendidos.

Frente aos fatos, o homem foi preso em flagrante, e responderá pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário, enquanto o caso segue em investigação para apurar a possível participação de outras pessoas no esquema de comercialização de entorpecentes.

Autoridades reforçam a importância de denúncias da população para combater o tráfico de drogas na região. Operações conjuntas como essa têm se mostrado eficazes para reduzir a circulação de drogas e garantir maior segurança à comunidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Residencial Albatroz foi construído no Portal do Sertão, com mais de R$ 18 milhões de investimentos. Foto: Escritório Regional da Cohapar de Ponta Grossa
CASA PRÓPRIA Há 9 horas

Mais de 100 famílias de Jaguariaíva realizam sonho da casa própria com auxílio do Governo

Novo residencial foi construído no Portal do Sertão, com investimento superior a R$ 18 milhões

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Idosa é encontrada morta em rodovia de Jaguariaíva

Equipe da Polícia Civil agiu rápido para investigar o caso e descobrir a causa da morte

 Agência está localizada na rua Rafael Petrucci, nº 271, no Centro da cidade. Foto: Divulgação
OPORTUNIDADES Há 2 dias

Jaguariaíva tem diversas oportunidades de emprego em diferentes áreas do mercado

Vagas abrangem construção civil, transporte, serviços gerais e comércio, exigindo desde ensino fundamental até superior completo

 Foto: Reprodução/RPC
CAMPOS GERAIS Há 6 dias

Taxa dos Estados Unidos causa insegurança em Jaguariaíva e situação ganha a imprensa nacional

Setor madeireiro é uma das principais atividades econômicas do município e tem como principal destino o mercado Norte Americano

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 6 dias

Jaguariaíva recebe R$ 4,5 milhões para investimentos no Turismo

Projetos incluem mirante de vidro no Lago Azul, flutuante no Parque Estadual do Cerrado e sinalização para fortalecer o turismo nos Campos Gerais

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados