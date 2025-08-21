Esquema de tráfico de drogas é descoberto em Jaguariaíva e homem acaba preso

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) resultou na prisão de um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Jaguariaíva, região dos Campos Gerais. A ação foi realizada nesta quarta-feira (20).

De acordo com as informações divulgadas pela GCM do município, a operação foi realizada frente a um mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do indivíduo. Com apoio também da GCM de Telêmaco Borba, os policiais encontraram e apreenderam os entorpecentes, além de efetuarem a prisão em flagrante do suspeito.

Durante a operação, os policiais localizaram um fundo falso em uma gaveta e também em uma mesa, em um dos cômodos da residência. Nestes fundos falsos, os agentes encontraram diversas porções de cocaína, crack e maconha.

Além dos entorpecentes, os policiais encontraram embalagens utilizadas para o tráfico, balança de precisão e a quantia de R$ 2.039,00 em dinheiro, itens que também foram apreendidos.

Frente aos fatos, o homem foi preso em flagrante, e responderá pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário, enquanto o caso segue em investigação para apurar a possível participação de outras pessoas no esquema de comercialização de entorpecentes.

Autoridades reforçam a importância de denúncias da população para combater o tráfico de drogas na região. Operações conjuntas como essa têm se mostrado eficazes para reduzir a circulação de drogas e garantir maior segurança à comunidade.