Prefeito de Wenceslau Braz realiza cirurgia e se recupera em Londrina

Polaco foi submetido a um procedimento cirúrgico na região do intestino e se recupera no hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/08/2025 às 15h16 Atualizada em 21/08/2025 às 16h35
Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - O prefeito do município de Wenceslau Braz, Luiz Carlos Vidal, o Polaco, realizou um procedimento cirúrgico na última segunda-feira (19). A cirurgia ocorreu da forma programada e Polaco segue em recuperação.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, Polaco foi internado em um hospital na cidade de Londrina para realizar um procedimento cirúrgico na região do intestino. A cirurgia aconteceu na segunda-feira e ocorreu conforme planejado pela equipe médica.

Depois de passar pelo procedimento, Polaco foi encaminhado ao quarto onde segue internado em recuperação. O quadro clínico é estável, mas não foram divulgadas informações sobre quando o prefeito deve receber alta.

“Após realizar o procedimento, o prefeito foi encaminhado para um quarto onde segue em recuperação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre quando Polaco deve receber alta”, disse o prefeito antes da cirurgia.

