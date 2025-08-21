Mais de 100 famílias de Jaguariaíva realizam sonho da casa própria com auxílio do Governo

Residencial Albatroz foi construído no Portal do Sertão, com mais de R$ 18 milhões de investimentos. Foto: Escritório Regional da Cohapar de Ponta Grossa

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) entregou nesta quarta-feira (20) o Residencial Albatroz, no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O empreendimento contou com investimento superior a R$ 18 milhões e atende a 124 famílias do município, das quais 113 foram subsidiadas pelo Governo do Estado por meio do programa Casa Fácil Paraná.

Ao todo, o Governo do Estado aportou quase R$ 1,7 milhão em recursos para ajudar no custeio da entrada dos financiamentos às famílias com renda de até quatro salários-mínimos. As contratações habitacionais são realizadas com a Caixa Econômica Federal e incluem descontos variáveis pelo programa federal Minha Casa Minha Vida. Os compradores também têm a possibilidade de aplicar o FGTS para redução do saldo devedor.

Com a somatória desses benefícios, os contratos ficam com prestações mais em conta, com valores a partir de R$ 500 mensais, e o montante financiado pode ser quitado no decorrer de até 40 anos.

A ação desta quarta-feira foi a conclusão da entrega do residencial. A obra foi executada pela Construtora Pizolato e as unidades foram entregues por módulos, conforme cronograma estabelecido pela empresa responsável. O residencial fica no bairro Portal do Sertão, uma região em crescimento do município e com fácil acesso ao centro.

O conjunto possui residências de tamanho e planta arquitetônica padrões, com 44,92 m² de área privativa dividida em dois quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia externa e espaço para garagem. Já os lotes apresentam metragens variadas, que vão de 200 a 250 m², o que permite futuras ampliações pelos novos proprietários. As unidades já vêm com acabamento completo, louças e tanque.

Uma das contempladas no Residencial Albatroz é a professora Keila Bonfim da Silva, de 39 anos, que há bastante tempo estava na batalha para conquistar a casa própria. Com o apoio do Estado, ela finalmente celebra a realização do sonho de ter um lar seguro.

“A sensação é incrível, ainda nem consigo assimilar. A felicidade é total de saber que tenho uma casa só para mim, que vou poder abrigar minha família e minhas filhas. É indescritível, é gratificante”, comemorou. Para ela, o benefício do Casa Fácil foi de grande ajuda para possibilitar a compra. “No início, tinha dado 17 mil de entrada. Depois baixou porque deu o subsídio, então foi muito bom e eu agradeço muito por isso”, frisou.