Wenceslau Braz dá passo histórico e terá seu primeiro museu municipal

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Em um marco histórico para a cultura brezense, a prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, iniciou os preparativos para abrir as portas do seu primeiro museu. Depois de décadas de história, sem um espaço dedicado à preservação da memória e trajetória da cidade, seus moradores e visitantes poderão, em breve, conhecer de perto os momentos marcantes que moldaram sua construção. A novidade promete não apenas valorizar o patrimônio cultural, mas também transformar a forma como a cidade se conecta com suas raízes e com as futuras gerações.

A prefeitura anunciou oficialmente a boa notícia durante uma escuta pública promovida pelo departamento de cultura na noite de segunda-feira (18). O encontro tinha como objetivo discutir as principais demandas culturais do município, mas chamou atenção pelo anúncio de que a cidade ganhará um museu, um espaço dedicado à valorização da cultura local, um projeto que já está em andamento.

“O espaço já está definido. O Museu Municipal será instalado no prédio da Oitava Residência da Rede Ferroviária, um edifício centenário que carrega parte da história da cidade, o local ideal para abrigar o museu”, contou Marcos de Brito, diretor de Cultura do município, em entrevista com a Folha.

Conforme contou Marcos, o prédio está em boas condições, com as estruturas principais bastante conservadas, inclusive a parte estrutural, madeiramento e o telhado. Além disso, uma pequena parte do assoalho, que ainda é o original, também será reestruturada. O diretor também contou que o Departamento de Cultura já recebeu inúmeras propostas de doação de itens para o acervo, como fotos antigas, objetos, móveis, coleções e principalmente itens relacionados aos ferroviários, como uniformes ainda intactos.

Projeto de revitalização do museu. Foto: Departamento de Cultura

Além do acervo, o planejamento conta com a criação de salas temáticas, com galeria do esporte brazense, exposições itinerantes, sala da Imagem e do Som com projeções de filmes antigos, e outras experiências únicas que prometem envolver os moradores e visitantes.

Para que este sonho de muitos moradores seja realizado, o município recebeu uma verba de R$ 85 mil para a reforma do local, que se encontra desativado atualmente. A emenda foi adquirida através da Lei Aldir Blanc, uma legislação que busca auxiliar e impulsionar o setor cultural através do suporte financeiro. Além do valor destinado à reforma do prédio, o município recebeu mais de R$ 69 mil para investir em projetos culturais.

Ainda em entrevista com a Folha, Marcos contou que a tentativa de construção do museu já foi apresentada outras vezes, mas, por falta de recursos e obstáculos burocráticos, não foi possível. “É algo que muitos moradores nos pedem. Eles sentem falta de um local para eternizar as memórias da cidade, mas não conseguimos chegar tão longe antes. Agora, com o recurso da Lei Aldir Blanc, esse sonho da população começa a tomar forma”, destacou o diretor.

Segundo ele, Wenceslau Braz possuí uma história riquíssima, com fatos importantes e curiosidades, mas que, ao longo dos anos, todos os seus patrimônios que traziam essa riqueza foram perdidos. “Nossos prédios e monumentos históricos foram destruídos, assim como a antiga Estação Ferroviária, que carregava consigo momentos memoráveis da cidade. Foi um pedaço da nossa história que foi apagada, assim como a memória dos antigos ferroviários”, enfatizou.

Mas agora, com a verba da Lei, a prefeitura já iniciou as preparações e, segundo o que disse o secretário, até o início do próximo ano a estrutura do local já estará completamente reformada, e pronta para receber o acervo. “Com a quantia que será destinada para a reforma, iremos fazer a readequação das paredes, reparar os desgastes do tempo, pintar todo o prédio, trocar o forro, trocar as janelas, enfim, vamos reformar completamente o local para receber o museu”, explicou.

Apesar de não estar totalmente conservado, a estrutura do prédio está em boas condições. Foto: Davi Martins/Folha Extra

Porém, Marcos ainda destaca que o valor destinado será o suficiente para a recuperação total do prédio, mas sem incluir os custos de paisagismo, elétrica, mobília e levantamento do muro, que serão obras que terão os custos arcados por meio de outros recursos. Contudo, a expectativa é que até o início de 2026 o local já esteja pronto para receber o acervo e receber visita de moradores e visitantes.