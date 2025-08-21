Em Brasília, estudante de Sengés participa de programa no Senado e ajuda a criar lei

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Depois de conquistar o primeiro lugar do Paraná no concurso nacional de redação do Programa Jovem Senador, a estudante da rede estadual Flávia Bueno Olímpio, de 16 anos, da cidade de Sengés, nos Campos Gerais, está em Brasília participando da Semana de Vivência Legislativa, no Senado Federal. Flávia foi a grande campeã desta edição, destacando-se entre mais de 170 mil participantes de todo o Brasil.

O concurso, considerado o maior do país com premiação em redação, é promovido anualmente pelo Senado Federal e desafia estudantes da rede pública a escrever sobre um tema proposto. A etapa final oferece aos vencedores a oportunidade de vivenciar o funcionamento do Poder Legislativo, por meio de atividades que simulam a rotina parlamentar.

Flávia conquistou o primeiro lugar, e representa o Paraná no programa. Foto: Divulgação

Desde segunda-feira (18), a jovem paranaense, junto com os outros 26 vencedores de diferentes estados, participa de visitas guiadas, palestras e debates na capital federal. A programação segue até a próxima sexta-feira (22), quando os estudantes irão apresentar ao Senado uma proposta de projeto de lei elaborada por eles mesmos.

A experiência inclui ainda visitas ao Senado Federal, aos espaços que compõem o Poder Legislativo e atividades de imersão voltadas a ampliar o conhecimento sobre a história e o processo político do Brasil.

Natural de Sengés e aluna do Colégio Estadual do Campo Lauro Sangreman de Oliveira, Flávia conquistou a vaga estadual no programa Jovem Senador ao vencer o concurso de redação, cujo tema desta edição foi “Emergência Climática: pense no futuro, aja no presente”.

“Saber que meu trabalho não somente foi selecionado, como também foi primeiro colocado, me fez sentir extremamente honrada. Participar do programa Jovem Senador é uma oportunidade única de mostrar minhas ideias e contribuir para o debate de temas tão importantes para o futuro”, celebrou.

Antes da viagem para Brasília, cada um dos alunos teve que desenvolver uma proposta de projeto de lei, que foi então apresentada aos demais participantes. O tema escolhido por Flávia foi saneamento básico.

“Houve vários temas diferentes, como direitos das mulheres e pessoas em situação de rua”, explica Flávia. “Mas uma vez dentro das comissões esses temas diferentes deveriam se tornar um só”.

As comissões às quais Flávia se refere foram formadas pelos Jovens Senadores, divididos em três grupos de nove pessoas: Meio Ambiente, Educação e Direitos Fundamentais, tendo ela participado desta última.

Uma vez nas comissões, os estudantes deveriam integrar as propostas de cada um deles de forma a se tornarem apenas uma, condizente com o tema daquela comissão. A proposta de cada uma, então, é enviada para outra – a de Direitos Fundamentais, por exemplo, encaminhará a sua para a de Meio Ambiente – para que possa rever ou acrescentar o que achar pertinente, dando origem a uma versão definitiva.

Todo esse trabalho tem sido feito pelos Jovens Senadores com o mínimo de interferência de outras pessoas, que estão ali apenas para orientar os trabalhos.

“A proposta de lei é completamente nossa. Precisamos organizar, apresentar, defender e depois, na sexta-feira, discutir qual das propostas de cada uma das três comissões queremos encaminhar para se tornar um projeto de lei”, explica Flávia. A proposta escolhida será apreciada pelo Senado, seguindo o rito legislativo, podendo virar um projeto de lei.

Tamyres Carneiro Branco Ribeiro é professora de Português de Flávia e sua acompanhante na viagem. Junto com os outros 26 professores, ela tem participado de atividades pela capital federal: já visitou as sedes dos Três Poderes e tem assistido a oficinas e palestras desde segunda-feira.

Flávia Bueno e a professora Tamyres Carneiro Branco Ribeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Na avaliação dela, Flávia tem se destacado pela participação ativa nas atividades da Comissão, experiência que certamente marcará sua trajetória. “Como professora, considero este um momento dos mais significativos da minha carreira”, reflete Tamyres. “A oportunidade de acompanhar de perto o desenvolvimento e o protagonismo de minha aluna em uma vivência tão transformadora é, sem dúvida, um dos eventos dos quais jamais vou me esquecer”.