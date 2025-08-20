13°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Polícia Civil identifica adolescente entre jovens que atacaram vigilantes em Jacarezinho

Suspeito identificado tem 17 anos de idade e havia deixado o Centro de Socioeducação recentemente, com histórico de crimes violentos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM TA NO SITE
20/08/2025 às 18h22
Câmeras de segurança registraram o momento das agressões. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/TA NO SITE - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A Polícia Civil de Jacarezinho identificou um adolescente de 17 anos como responsável por agredir um vigilante em um complexo educacional no dia 16 de agosto. O jovem havia deixado recentemente o Centro de Socioeducação de Santo Antônio da Platina e já possuía histórico de crimes violentos.

De acordo com informações, o adolescente já havia sido condenado por ato infracional análogo a latrocínio, quando participou da invasão de uma madeireira, em que o caseiro foi brutalmente agredido.Veja o caso aqui.

A investigação contou com depoimentos das vítimas e testemunhas, análise de câmeras de segurança, exames médicos das lesões.

O inquérito será encaminhado ao Ministério Público da Infância e Juventude, e os demais envolvidos devem ser apresentados pelos familiares.

O delegado adjunto Tristão Antonio Borborema de Carvalho afirmou que o caso é prioridade. “A corporação mobilizou todos os recursos disponíveis para elucidar rapidamente este caso que chocou a comunidade escolar e as famílias envolvidas”, afirmou.

