Polícia Civil identifica adolescente entre jovens que atacaram vigilantes em Jacarezinho

DA REDAÇÃO/TA NO SITE - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A Polícia Civil de Jacarezinho identificou um adolescente de 17 anos como responsável por agredir um vigilante em um complexo educacional no dia 16 de agosto. O jovem havia deixado recentemente o Centro de Socioeducação de Santo Antônio da Platina e já possuía histórico de crimes violentos.

De acordo com informações, o adolescente já havia sido condenado por ato infracional análogo a latrocínio, quando participou da invasão de uma madeireira, em que o caseiro foi brutalmente agredido.Veja o caso aqui.

A investigação contou com depoimentos das vítimas e testemunhas, análise de câmeras de segurança, exames médicos das lesões.

O inquérito será encaminhado ao Ministério Público da Infância e Juventude, e os demais envolvidos devem ser apresentados pelos familiares.

O delegado adjunto Tristão Antonio Borborema de Carvalho afirmou que o caso é prioridade. “A corporação mobilizou todos os recursos disponíveis para elucidar rapidamente este caso que chocou a comunidade escolar e as famílias envolvidas”, afirmou.