Vídeo mostra agressão brutal de jovens contra segurança em escola de Jacarezinho

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um vídeo capturado por uma câmera de segurança na Escola Professora Maria de A. Quevedo em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, revelou um episódio chocante e perturbador de violência. As imagens mostram um grupo de jovens envolvido em atos de agressão contra um segurança da instituição, expondo um cenário de brutalidade que chocou a comunidade local. Veja o vídeo abaixo.

As imagens, enviadas à Folha nesta terça-feira (19), mostram um grupo com mais de 10 jovens agredindo fisicamente um segurança da instituição. Após estas agressões, uma outra câmera mostra os mesmos jovens agredindo um outro funcionário da escola, o qual não foi identificado pela reportagem.

Na primeira gravação, de uma câmera externa do local, as imagens são estarrecedoras. Os jovens se reúnem e começam a agredir brutalmente o segurança, que tenta escapar, mas as agressões continuaram.

Segundo uma fonte ouvida anonimamente pela reportagem, a confusão teve início quando o segurança flagrou os jovens na quadra da escola usando entorpecentes e, quando tentou fazer com que saíssem, eles se reuniram e começaram a agredi-lo.

Esta não foi a única agressão que o grupo praticou. Momentos depois, uma outra câmera mostra um outro funcionário, não identificado, saindo de dentro da instituição. No momento, os jovens partem em sua direção, um deles se adianta e se aproxima deste outro funcionário de forma agressiva, desferindo um soco em seu rosto. Com o impacto, a vítima caiu, batendo a bacia contra um banco encostado na parede.

Contudo, a Folha entrou em contato com a diretoria da escola, mas não pode ser atendida devido a uma reunião em que a diretora estava. Elaine, uma funcionária que atendeu a reportagem, afirmou que não teria nada para declarar sobre a situação.

Já a Polícia Civil informou à reportagem que o caso está sendo investigado como suposto caso de lesão corporal e furto. “A equipe policial está em diligências, realizando oitivas e analisando imagens de videomonitoramento a fim de esclarecer o ocorrido”, disse a comunicação.