9°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Vídeo mostra agressão brutal de jovens contra segurança em escola de Jacarezinho

Imagens de câmeras de segurança registram um grupo de seis jovens agredindo um segurança, outro funcionário e danificando sua motocicleta na noite do sábado (16)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
19/08/2025 às 16h09
Vídeo mostra agressão brutal de jovens contra segurança em escola de Jacarezinho
Caso aconteceu na noite do sábado (16), e a Polícia Civil está investigando. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um vídeo capturado por uma câmera de segurança na Escola Professora Maria de A. Quevedo em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, revelou um episódio chocante e perturbador de violência. As imagens mostram um grupo de jovens envolvido em atos de agressão contra um segurança da instituição, expondo um cenário de brutalidade que chocou a comunidade local. Veja o vídeo abaixo.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

As imagens, enviadas à Folha nesta terça-feira (19), mostram um grupo com mais de 10 jovens agredindo fisicamente um segurança da instituição. Após estas agressões, uma outra câmera mostra os mesmos jovens agredindo um outro funcionário da escola, o qual não foi identificado pela reportagem.

Na primeira gravação, de uma câmera externa do local, as imagens são estarrecedoras. Os jovens se reúnem e começam a agredir brutalmente o segurança, que tenta escapar, mas as agressões continuaram.

Segundo uma fonte ouvida anonimamente pela reportagem, a confusão teve início quando o segurança flagrou os jovens na quadra da escola usando entorpecentes e, quando tentou fazer com que saíssem, eles se reuniram e começaram a agredi-lo.

Esta não foi a única agressão que o grupo praticou. Momentos depois, uma outra câmera mostra um outro funcionário, não identificado, saindo de dentro da instituição. No momento, os jovens partem em sua direção, um deles se adianta e se aproxima deste outro funcionário de forma agressiva, desferindo um soco em seu rosto. Com o impacto, a vítima caiu, batendo a bacia contra um banco encostado na parede.

Contudo, a Folha entrou em contato com a diretoria da escola, mas não pode ser atendida devido a uma reunião em que a diretora estava. Elaine, uma funcionária que atendeu a reportagem, afirmou que não teria nada para declarar sobre a situação.

Já a Polícia Civil informou à reportagem que o caso está sendo investigado como suposto caso de lesão corporal e furto. “A equipe policial está em diligências, realizando oitivas e analisando imagens de videomonitoramento a fim de esclarecer o ocorrido”, disse a comunicação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Hemepar solicita com urgência doações de sangue dos tipos O- e O+. Foto: Gilson Abreu/AEN
URGÊNCIA Há 1 hora

Hemepar solicita com urgência doações de sangue dos tipos O- e O+ no Norte Pioneiro

Unidade de Jacarezinho está entre as que mais precisam de reforço nos estoques em todo o Paraná

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Bombeiros salvam vida de recém-nascido afogado com leite materno

Caso aconteceu na tarde deste domingo no município de Jacarezinho

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Mulher que estava desaparecida é encontrada carbonizada no Norte Pioneiro

Angélica Pereira não era vista há uma semana e corpo foi localizado em uma área de mata em Jacarezinho

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 6 dias

Polícia prende homem que tentou matar a esposa e a enteada

Crime aconteceu em Jacarezinho e suspeito foi preso na cidade de Ourinhos

 Angélica Pereira. Foto: Divulgação
DESAPARECIDA Há 6 dias

Mulher com problemas de memória desaparece em Jacarezinho; família pede ajuda para encontrá-la

Angélica Pereira, de 52 anos, está desaparecida desde domingo (10)

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados