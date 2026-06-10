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Homem que mandou jogar ácido na ex-namorada é condenado por tentativa de feminicídio

Crime aconteceu em Jacarezinho e tribunal do Juri condenou Marlon Ferreira Lemes a mais de 23 anos de prisão

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
10/06/2026 às 14h26
Homem que mandou jogar ácido na ex-namorada é condenado por tentativa de feminicídio
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - O tribunal do Juri de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, condenou o primeiro réu do caso Isabelly. Marlon Ferreira Lemes, ex-companheiro da vítima e acusado de ser o mandante do ataque com ácido contra jovem, foi condenado a mais de 20 anos de prisão e pagamento de indenização.

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O crime aconteceu em maio do ano de 2024. A vítima, Isabelly Aparecida Ferreira Moro caminhava pela Alameda Padre Magno em direção a uma academia quando foi surpreendida por uma mulher que se aproximou e jogou um líquido em seu rosto. De imediato, o rosto da jovem começou a queimar e ela correu pedindo socorro sendo ajudada por um barbeiro que levou a jovem ao hospital.

Após dar entrada no Pronto Socorro, foi constatado que Isabelly teve queimaduras na região do rosto e do peito. A jovem chegou a ser entubada e ficou 30 dias internada no Hospital Universitário de Londrina.

Durante as investigações, a polícia encontrou uma sacola com um copo sendo constatado se tratar de soda caustica. Também foram localizadas uma peruca e roupas utilizadas pela suspeita de cometer o crime que foi identificada como Débora Aparecida Custódio Ferreira, companheira de Marlon na época do ataque.

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Segundo as investigações, Marlon, que já estava preso, planejou o crime e contou com a ajuda de Débora para executar o ataque. Em depoimento, Débora disse que Marlon orquestrou o crime e o ataque tinha como objetivo deixar Isabelly feia.

Durante o julgamento, o júri reconheceu o crime como tentativa de feminicídio por motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Com isso, Marlon foi condenado a 23 anos e três meses de prisão, além de pagamento de R$ 50 mil em indenização por danos morais a vítima.

Já a defesa de Débora abandonou o tribunal durante o júri e Débora deve ser julgada em nova data ainda não divulgada.

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Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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