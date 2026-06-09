Prefeitos da Amunorpi participam das comemorações pelos 73 anos do 2º Batalhão da Polícia Militar

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) participaram, na tarde da última quinta-feira (28), da solenidade em comemoração aos 73 anos de criação do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM). O evento reuniu autoridades civis e militares em uma cerimônia marcada por homenagens e reconhecimento a personalidades que contribuíram para a segurança pública e o desenvolvimento regional.

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Entre os representantes dos municípios da região estiveram presentes o prefeito de Jaboti e presidente da Amunorpi, Régis William, além dos prefeitos Walcir, de Cambará; Joselei, de Conselheiro Mairinck; Marcelo Palhares, de Jacarezinho; Hariel, de Japira; Luiz Eduardo, de Pinhalão; Lisandro, de Ribeirão Claro; Gil Martins, de Santo Antônio da Platina; Germano, de Siqueira Campos; e Polaco, de Wenceslau Braz.

A solenidade também contou com a presença do secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, coronel Saulo de Tarso Sanson Silva, e do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva. Autoridades da corporação, representantes de instituições públicas e convidados acompanharam a programação comemorativa realizada pelo batalhão.

Durante o evento, foram entregues honrarias a militares e autoridades que se destacaram por serviços prestados à sociedade e pelo apoio às ações de segurança pública desenvolvidas na região do Norte Pioneiro. Um dos momentos da cerimônia foi a entrega da Medalha Guardião do Norte Pioneiro, considerada a mais alta distinção concedida pelo 2º Batalhão da Polícia Militar.

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A homenagem é destinada a personalidades que contribuíram de forma significativa para o fortalecimento da segurança pública e para o desenvolvimento regional. Entre os homenageados estiveram integrantes do próprio 2º BPM, oficiais superiores da Polícia Militar do Paraná e representantes de diferentes segmentos que mantêm atuação em parceria com a corporação.

Com sede em Jacarezinho, o 2º Batalhão da Polícia Militar atua em diversos municípios do Norte Pioneiro paranaense, desenvolvendo ações de policiamento ostensivo, prevenção à criminalidade e atendimento à população. A unidade é uma das principais estruturas de segurança pública da região e atende dezenas de cidades por meio de suas companhias e destacamentos.