Idosa é encontrada morta em rodovia de Jaguariaíva

Equipe da Polícia Civil agiu rápido para investigar o caso e descobrir a causa da morte

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
20/08/2025 às 16h28
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Uma mulher idosa foi encontrada morta na noite da última segunda-feira (18). A situação foi registrada no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Apesar das suspeitas iniciais de que a mulher fosse vítima de um crime, investigações da Polícia Civil apontaram que a morte da vítima foi de causas naturais.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a equipe da Polícia Civil foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de achado de cadáver onde uma mulher havia sido encontrada morta e ferida as margens da Rodovia PR151 próximo ao Colégio Positivo. Diante do chamado, os policiais foram até o local para averiguar a situação.

Durante averiguação, foi constatado que a vítima apresentava sangramento, o que levantou a hipótese inicial de que a idosa pudesse ter sido vítima de um atropelamento e que o suspeito poderia ter fugido e abandonado o corpo da vítima no local. Diante da situação, o corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) para realização de exames.

Já nesta quarta-feira (20), a equipe da Polícia Civil foi informada que os exames revelaram que a idosa havia tido morte natural após sofrer um infarto.

