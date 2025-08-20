13°C 25°C
Jaguariaíva, PR
ALEP SELO DIAMANTE

Município do Norte Pioneiro é o único da América Latina entre as comunidades mais inteligentes do mundo

Assaí conquista pelo sexto ano consecutivo espaço no ranking internacional, destacando-se como referência em inovação, tecnologia e desenvolvimento sustentável

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
20/08/2025 às 15h46
Assaíentra novamente na lista das sete comunidades mais inteligentes do mundo. Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

ASSAÍ - Pelo segundo ano consecutivo, o município de Assaí, no Norte Pioneiro do Paraná, entrou no ranking das Top7 de comunidades mais inteligentes do mundo, realizado pelo Fórum de Comunidades Inteligentes (ICF). Além de ser a única representante brasileira na lista, Assaí é também a única cidade da América Latina.

A classificação entre as sete melhores torna o município finalista do Smart City Award. A premiação acontece em outubro, durante o 2025 ICF Global Summit, onde será anunciada a comunidade mais inteligente do mundo. Em 2024, Curitiba foi eleita a mais inteligente do mundo pela mesma premiação.

Entre outras iniciativas, com o apoio do Governo do Estado, Assaí conta com um ambiente promotor de inovação credenciado pelo Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação do Paraná (Separtec). O ambiente se chama a chamada Agência de Inovação do Vale do Sol.

A agência faz parte do ecossistema de inovação e transformação digital da cidade e tem como objetivo gerar empregos e renda, melhorar a qualidade dos serviços de saúde e educação e promover o bem-estar da população de forma sustentável.

O local é equipado com diversos espaços como estúdios de fotografia, TV e gravação de podcasts, ambiente para criação de protótipos, espaço coworking, escritório virtual e salas multiuso onde são ministrados cursos de programação, design, banco de dados, gestão de negócios e marketing digital.

O espaço fica dentro do Colégio Estadual de Ensino Profissionalizante (CEEP), unidade que coleciona prêmios na área de inovação. O colégio possui cerca de 800 alunos e atende nove municípios da região Norte. Entre os principais projetos estão o desenvolvimento de startups, sistemas e aplicativos voltados para os setores do agronegócio, engenharia elétrica, mecânica e automação.

Para o secretário da Inovação e Inteligência Artificial do Paraná, Alex Canziani, a aparição de Assaí no ranking é resultado do forte trabalho frente à inovação realizado pela prefeitura do município. “Isso mostra todo o trabalho que a equipe de Assaí vem fazendo para transformar cada vez mais a cidade. No ano passado tivemos Curitiba como a comunidade mais inteligente do mundo, e esperamos que o Paraná repita o feito, desta vez com Assaí ganhando”, diz.

O prefeito Tuti Bomtempo destaca que o município do Interior representa as boas práticas implementadas no Paraná. “É a comprovação que cidade pequena também pode ser inteligente. Decidimos investir em inovação para complementar a educação, formar talentos e transformar a vida das pessoas. Estamos apenas no início da nossa Agenda Estratégica de 2022 a 2032, quando Assaí completará 100 anos. Atingimos 25 premiações, sendo eleita pelo segundo ano consecutivo uma das 7 comunidades mais inteligentes do mundo”, afirma

Anualmente, o ICF elege as cidades com comunidade mais inteligente do mundo com base em dados quantitativos e qualitativos. Anteriormente, em março, Assaí e Ponta Grossa, nos Campos Gerais, haviam entrado para o ranking Smart21 Communities of 2025.

Além de Assaí, figuram na lista do TOP7 as cidades de Bursa (Turquia), Durham (Canadá), Fairfield (Estados Unidos), Hilliard (Estados Unidos), Kingston (Canadá) e Las Rozas (Espanha).

Localizada nas proximidades de Londrina, Assaí conta com uma população de pouco mais de 13 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. Em 2024, a cidade entrou pela primeira vez no ranking TOP7. Desde então, deu um salto rumo a se tornar uma cidade modelo em inovação.

Baseada em gestão inteligente e investimento em educação, o município vem trabalhando para fortalecer a cultura local da inovação. Esses pilares fizeram a cidade se estabelecer como um exemplo nacional na aplicação de políticas públicas para a modernização, transformação digital e principalmente na retenção de talentos locais.

