Governo do Estado entrega selo Susaf-PR a Santo Antônio da Platina

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, recebeu nesta semana o certificado do Sistema Unificado de Sanidade Agroindustrial Familiar do Paraná (Susaf-PR), tornando-se o 193º integrante do programa estadual. A entrega do selo ocorreu durante o Encontro de Produtores de Leite, dentro da programação da 53ª Exposição e Feira Agropecuária e Industrial (Efapi Expo). A meta do Governo do Estado é chegar a 200 municípios até 2026, e a nova adesão aproxima o Paraná desse objetivo.

Com a certificação, as agroindústrias familiares locais passam a ter autorização para comercializar seus produtos em todo o território paranaense, não ficando restritas apenas ao mercado municipal. O certificado foi entregue pelo diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir Cesar Martins, acompanhado de lideranças locais. Ele ressaltou a importância da conquista: “O Susaf-PR vai permitir que Santo Antônio da Platina tenha a mesma equivalência que o Estado. Agora, o produtor pode vender não apenas para os 50 mil habitantes do município, mas para os 11 milhões de paranaenses”.

Criado em 2013 e regulamentado em 2020, o Susaf-PR é emitido pela Adapar e garante que os produtos locais atendem aos padrões sanitários do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Atualmente, 193 municípios já participam do sistema, de forma individual ou por consórcios, reunindo 136 agroindústrias habilitadas. A certificação promove segurança alimentar, fomenta a economia e fortalece o desenvolvimento das agroindústrias familiares.

Além da entrega do selo, a Efapi Expo conta com o espaço da sanidade agropecuária, organizado pela Adapar para apresentar ações de defesa animal e vegetal. A feira, que celebra os 111 anos de Santo Antônio da Platina, é promovida pela Sociedade Rural do Norte Pioneiro e reúne rodeios, leilões, palestras técnicas e atrações voltadas ao setor agropecuário.

Entre os destaques da programação está a abordagem sobre o controle da brucelose e tuberculose, doenças que impactam diretamente a cadeia leiteira. De acordo com o Valor Bruto de Produção (VBP) de 2024, a atividade leiteira cresceu 3% no Estado, saltando de R$ 11,3 bilhões para R$ 12 bilhões. No município, a produção superou 11 milhões de litros de leite, com valor acima de R$ 30,5 milhões.

Na sexta-feira (22), o chefe do Departamento de Saúde Animal da Adapar, Rafael Gonçalves Dias, ministrará palestra sobre os desafios da sanidade do rebanho. Já o diretor-presidente da agência discutiu a sustentabilidade do setor leiteiro e reforçou o papel estratégico da certificação recém-conquistada por Santo Antônio da Platina.