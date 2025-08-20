Com fio-dental, pastor de calcinha e peruca é flagrado pela terceira vez em ‘investigação pessoal’

O pastor Eduardo Costa, que viralizou recentemente por ser visto de calcinha e peruca loira, voltou a trabalhar na suposta ‘investigação pessoal’. Parece que o árduo trabalho do religioso está longe de chegar ao fim, já que é o terceiro flagra dele com o look.

Nas novas imagens concedidas ao portal LeoDias, ele aparece de calcinha preta fio-dental e uma blusinha vermelha. Antes mesmo de descer do carro, o responsável pela gravação já estava filmando, por, provavelmente, ter reconhecido o veículo.

Na sequência, a porta do carro se abre e começa mais uma noite de investigação pelas ruas de Goiânia. O pastor desce e olha para os lados. Depois vai até o outro lado do veículo e some, por um tempo, da gravação.

Mas a pessoa por trás das câmeras é perseverante e consegue flagrar o religioso andando pela rua. Ele vai até o meio do caminho e logo retorna.

Após o primeiro vídeo viralizar na última terça-feira (12), o pastor já foi filmado outras duas vezes de calcinha e peruca loira. Quando se pronunciou, ele afirmou que estava realizando uma ‘investigação pessoal sobre uma situação pessoal’.

Os internautas logo reagiram às novas imagens. “Será que ele toma zolpidem?”, questionou um. “Cadê o novo pronunciamento com a mulher do lado cheia de olheira?”, perguntou outro. “Eita, investigação longa essa”, brincou mais um.

Fonte original Portal Banda B.