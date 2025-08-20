13°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Simepar prevê mais de 60mm de chuva para a região nesta quarta-feira

São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira e Figueira serão as cidades com os maiores registros neste período

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
20/08/2025 às 10h59
Simepar prevê mais de 60mm de chuva para a região nesta quarta-feira
Chuva atinge Wenceslau Braz desde o período da manhã. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de um início de semana marcado pelo calor e tempo firme, a chuva chegou à região nesta quarta-feira (20). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão é de um acumulado acima de 60 milímetros de chuva em diferentes municípios do Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O cenário traz um certo alívio para a população, já que o calor intenso predominou na segunda (18) e terça-feira (19), com temperaturas próximas aos 30 °C em várias localidades. Conforme um levantamento feito pela reportagem, com base nos dados do Simepar, os registros parciais de precipitação até o período da tarde desta quarta-feira (20) totalizam 62,6 milímetros de chuva em toda a região.

Conforme a previsão, algumas cidades da região deverão registrar acumulados significativos nas próximas horas. No geral, a previsão aponta que deve chover até as 16h00. Em Assaí, por exemplo, deve chover 4.3mm até as 15h00, enquanto Bandeirantes deverá somar 4,6 mm até as 16h00. Barra do Jacaré terá 1,7 mm até as 14h00 e Congonhinhas chegará a 4,8 mm no mesmo horário. Em Cornélio Procópio, o volume previsto é de 5,6 mm até as 16h00, já em Curiúva o índice será de 5,0 mm até as 14h00.

Na cidade de Figueira, o acumulado deverá atingir 6,3 mm até as 15h00, enquanto em Ibaiti a previsão é de 4,0 mm. Jaboti deverá registrar 2,8 mm até as 15h00 e Japira 3,3 mm. Em Pinhalão, o volume será de 1,4 mm até as 14h00 e em Santana do Itararé, 1,2 mm no mesmo horário. São Jerônimo da Serra deve ser uma das cidades mais atingidas, com 7,2 mm até as 14h00, seguida por São Sebastião da Amoreira e Figueira, ambas com 6,3 mm até as 15h00.

Já em Siqueira Campos, a previsão é de 1,2 mm, em Tomazina 2,5 mm, em Wenceslau Braz 1,9 mm e em Arapoti 2,5 mm até as 15h00. Somando todos esses municípios, o volume total previsto pelo Simepar alcança 62,6 mm nesta quarta-feira.

Apesar da instabilidade prevista para boa parte do Norte Pioneiro e municípios vizinhos, o Simepar reforça que as demais cidades da região que não foram listadas não deverão registrar chuvas hoje. Nessas localidades, a previsão indica predomínio de sol e temperaturas médias, reforçando o contraste típico deste período de transição entre o inverno e a primavera.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Assaíentra novamente na lista das sete comunidades mais inteligentes do mundo. Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN
DESTAQUE GLOBAL Há 5 horas

Município do Norte Pioneiro é o único da América Latina entre as comunidades mais inteligentes do mundo

Assaí conquista pelo sexto ano consecutivo espaço no ranking internacional, destacando-se como referência em inovação, tecnologia e desenvolvimento sustentável

 Radares foram instalados em trechos das BRs 153, 277 e 369. Foto: EPR Litoral Pioneiro
EM OPERAÇÃO Há 2 dias

Radares da EPR começam a operar nesta segunda-feira em rodovias da região

Equipamentos foram instalados estrategicamente em trechos das BRs 153, 277 e 369, abrangendo três municípios do Norte Pioneiro

 Foto: IA - Folha Extra
CULTURA GAMER Há 5 dias

Campeonato gamer reúne jogadores de várias cidades e promete transformar o Norte Pioneiro

Criado através de um sonho do jovem Nathan Lopes, a primeira edição da Logynex Championship Gamer (LCG) acontece neste domingo (17) em Siqueira Campos

 O Paraguay Business Week é considerado um dos eventos mais relevantes de negócios e networking da América do Sul, reunindo empresas, investidores e lideranças de diversos segmentos econômicos.
FUNDADA EM WENCESLAU Há 6 dias

MobPar é confirmada como expositora na 16ª Edição do Paraguay Business Week, em Cidade de Leste

Empresa de mobilidade urbana, fundada por Cris Savagin, leva startup nascida no interior do Paraná ao maior evento de negócios do Paraguai, que acontece de 8 a 10 de setembro de 2025

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ATENÇÃO PRIMÁRIA Há 1 semana

Ministério da Saúde anuncia investimento milionário para a saúde básica da região

Com o PAC Saúde 2025, mais de 30 municípios serão beneficiados com novos equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados