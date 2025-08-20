Simepar prevê mais de 60mm de chuva para a região nesta quarta-feira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de um início de semana marcado pelo calor e tempo firme, a chuva chegou à região nesta quarta-feira (20). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão é de um acumulado acima de 60 milímetros de chuva em diferentes municípios do Norte Pioneiro.

O cenário traz um certo alívio para a população, já que o calor intenso predominou na segunda (18) e terça-feira (19), com temperaturas próximas aos 30 °C em várias localidades. Conforme um levantamento feito pela reportagem, com base nos dados do Simepar, os registros parciais de precipitação até o período da tarde desta quarta-feira (20) totalizam 62,6 milímetros de chuva em toda a região.

Conforme a previsão, algumas cidades da região deverão registrar acumulados significativos nas próximas horas. No geral, a previsão aponta que deve chover até as 16h00. Em Assaí, por exemplo, deve chover 4.3mm até as 15h00, enquanto Bandeirantes deverá somar 4,6 mm até as 16h00. Barra do Jacaré terá 1,7 mm até as 14h00 e Congonhinhas chegará a 4,8 mm no mesmo horário. Em Cornélio Procópio, o volume previsto é de 5,6 mm até as 16h00, já em Curiúva o índice será de 5,0 mm até as 14h00.

Na cidade de Figueira, o acumulado deverá atingir 6,3 mm até as 15h00, enquanto em Ibaiti a previsão é de 4,0 mm. Jaboti deverá registrar 2,8 mm até as 15h00 e Japira 3,3 mm. Em Pinhalão, o volume será de 1,4 mm até as 14h00 e em Santana do Itararé, 1,2 mm no mesmo horário. São Jerônimo da Serra deve ser uma das cidades mais atingidas, com 7,2 mm até as 14h00, seguida por São Sebastião da Amoreira e Figueira, ambas com 6,3 mm até as 15h00.

Já em Siqueira Campos, a previsão é de 1,2 mm, em Tomazina 2,5 mm, em Wenceslau Braz 1,9 mm e em Arapoti 2,5 mm até as 15h00. Somando todos esses municípios, o volume total previsto pelo Simepar alcança 62,6 mm nesta quarta-feira.

Apesar da instabilidade prevista para boa parte do Norte Pioneiro e municípios vizinhos, o Simepar reforça que as demais cidades da região que não foram listadas não deverão registrar chuvas hoje. Nessas localidades, a previsão indica predomínio de sol e temperaturas médias, reforçando o contraste típico deste período de transição entre o inverno e a primavera.