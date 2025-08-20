13°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Ratinho Junior oficializa redução de 45% na alíquota do IPVA

Com a medida, o Paraná passa a ter o menor imposto de todo o Brasil

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
20/08/2025 às 10h18
Ratinho Junior oficializa redução de 45% na alíquota do IPVA
Anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quarta-feira (20). Foto: Jonathan Campos/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Paraná terá o menor Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de todo o Brasil a partir de 2026. O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (20) uma redução de 45% na alíquota, de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal. A medida vai beneficiar 3,4 milhões de proprietários em todo Estado. O projeto de lei será encaminhado em breve para a Assembleia Legislativa.

“É mais uma medida dentro do nosso compromisso com redução de impostos e da máquina pública. Cortamos mordomias, incrementamos os investimentos públicos e agora chegamos no momento desse grande anúncio que vai beneficiar todos os paranaenses. É uma redução de 45%, deixando a alíquota do Paraná como a menor o Brasil”, disse Ratinho Junior.

Com a nova base de cálculo, por exemplo, um dono de um automóvel de R$ 50 mil que pagava R$ 1.750 de imposto passará a pagar apenas R$ 950 em 2026. De acordo com a Receita Estadual, mais de 68% dos veículos paranaenses estão dentro dessa faixa.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Atualmente, a frota tributada do Paraná é de 4,1 milhões de veículos, sendo que 3,4 milhões deles serão beneficiados com a redução – ou seja, quase 83% do total. Fazem parte desse grupo automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, camionetas, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões-tratores.

Os donos de automóveis serão quem mais vão aproveitar a redução. São mais de 2,5 milhões de carros tributados em todo o Paraná e que terão o IPVA reduzido a partir de 2026. Em seguida, aparecem as motocicletas (268,7 mil), caminhonetes (244,7 mil) e camionetas (225,1 mil).

“Com o menor IPVA do Brasil, o paranaense vai ter mais dinheiro para fazer compras, viajar de férias com a família e investir. É dinheiro no bolso que impulsiona o consumo e movimenta a economia como um todo”, explicou o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara. “Tivemos uma experiência bastante positiva no ano passado, com a isenção do IPVA de motocicletas, que trouxe mais qualidade de vida para os paranaenses sem impactar a arrecadação do Estado”.

A medida não altera a alíquota de veículos com valores diferenciados. Assim, ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a gás natural veicular (GNV) seguem tributados em 1%.

A alíquota incide sobre o valor venal dos veículos, que é estabelecido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir de uma análise regional dos preços praticados no estado. A divulgação desses dados é feita sempre no final do ano.

EQUILÍBRIO

Para equilibrar a redução da alíquota e garantir a saúde fiscal do Estado, o Governo do Paraná fará algumas alterações no IPVA 2026 – como o aumento da multa por atraso do pagamento do imposto, que passará de 10% para 20%. 

A regra de cobrança de juros de mora e multa diária (0,33% ao dia, acrescida de juros da taxa Selic) será mantida, com a multa fixa de 20% sendo aplicada após 30 dias de atraso.

Além disso, o Estado espera aumentar a repatriação de veículos que hoje são emplacados em outras localidades, como Santa Catarina, em que a alíquota é de 2%. Com isso, o tamanho da frota tributada no Paraná deve aumentar, colaborando para esse equilíbrio.

SEGUNDA GRANDE MUDANÇA

Esse é o segundo grande anúncio de mudança do IPVA de Ratinho Junior. No ano passado o Governo do Paraná isentou do imposto veicular donos de motocicletas de até 170 cilindradas, o que beneficiou mais de 732 mil pessoas, principalmente motoboys e entregadores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Certificado foi entregue durante a 53ª Efapi Expo. Foto: ADAPAR
VALORIZAÇÃO Há 5 horas

Governo do Estado entrega selo Susaf-PR a Santo Antônio da Platina

Certificação amplia mercado das agroindústrias familiares do município para todo o Paraná

 Foto divulgada pelo governador em suas redes sociais.
ALÍVIO NO BOLSO Há 11 horas

Governador Ratinho Junior anuncia redução do IPVA para paranaenses

Medida foi anunciada nas redes sociais do governador na manhã desta quarta-feira (20); mais detalhes devem ser divulgados em breve

 Estudante de Japira, no Norte Pioneiro, contemplada pelo programa. Foto: SEDEF-PR
SAÚDE DOS OLHOS Há 11 horas

Bons Olhos Paraná já entregou óculos gratuitos para 6,3 mil estudantes

Iniciativa vai contemplar quase 11 mil estudantes no total, com triagens, consultas e entregas dos equipamentos totalmente de graça

 Foto: Beatriz Jarzinski/PCPR
COMUNIDADE EM FOCO Há 1 dia

PCPR na Comunidade leva serviços a Santo Antônio da Platina

Entre os serviços oferecidos estão registro de boletins de ocorrência, orientações à população, demonstrações de perícia papiloscópica e outras atividades

 Foto: Beatriz Jarzinski/PCPR
COMUNIDADE EM FOCO Há 1 dia

PCPR na Comunidade leva serviços a Santo Antônio da Platina

Entre os serviços oferecidos estão registro de boletins de ocorrência, orientações à população, demonstrações de perícia papiloscópica e outras atividades

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados