Governador Ratinho Junior anuncia redução do IPVA para paranaenses

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Na manhã desta quarta-feira (20), o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou a redução no valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para proprietários de veículos em todo o Estado.

O anúncio, aguardado pelos moradores há tempos, foi feito nas redes sociais do governador, como um spoiler do que há de ser anunciado oficialmente ao longo desta quarta-feira. De acordo com o governo estadual, a medida tem como objetivo aliviar os gastos dos contribuintes e incentivar a regularização dos impostos.

O percentual de desconto e as regras detalhadas não foram divulgadas oficialmente até o momento, mas uma imagem divulgada pelo governador aponta uma redução de 45% no valor do imposto.

No entanto, a porcentagem real, e mais detalhes sobre a redução serão divulgados em uma live que o governador abrirá às 10h00 em suas redes sociais para anunciar esta medida que busca melhorar a qualidade de vida dos paranaenses.

Segundo Ratinho Junior, a redução do imposto faz parte de um pacote de ações voltadas para estimular a economia do Estado e valorizar os motoristas paranaenses.