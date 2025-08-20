Bons Olhos Paraná já entregou óculos gratuitos para 6,3 mil estudantes

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O programa Bons Olhos Paraná, criado pelo Governo do Estado e executado por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), já atendeu 6.377 dos 10.900 alunos da rede pública que receberão óculos gratuitos na primeira edição. Até o momento, foram 3.657 óculos entregues, 1.041 prontos para entrega e 1.679 em fase de confecção.

Iniciada em abril deste ano e com término previsto para setembro, o objetivo da iniciativa é a promoção da saúde ocular entre estudantes da rede pública.

“O Programa Bons Olhos Paraná é mais do que uma política pública de saúde. Ele devolve dignidade, autonomia e qualidade de vida para alunos que, muitas vezes, têm seus estudos comprometidos por não enxergarem bem”, destacou o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.

O programa terá investimento de R$ 5,5 milhões, financiados com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca/PR).

Serão beneficiadas 67 mil crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 93 municípios paranaenses. Os alunos passam por triagens e consultas oftalmológicas gratuitas previamente realizadas nas escolas. Após o diagnóstico, recebem óculos de grau com lentes antirreflexo e armações de acetato, que garantem conforto, durabilidade e qualidade visual.

Mais do que corrigir problemas de visão, o Bons Olhos Paraná atua na prevenção de doenças oculares, promovendo a melhoria da aprendizagem e a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.