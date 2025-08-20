13°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Bons Olhos Paraná já entregou óculos gratuitos para 6,3 mil estudantes

Iniciativa vai contemplar quase 11 mil estudantes no total, com triagens, consultas e entregas dos equipamentos totalmente de graça

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
20/08/2025 às 09h01
Bons Olhos Paraná já entregou óculos gratuitos para 6,3 mil estudantes
Estudante de Japira, no Norte Pioneiro, contemplada pelo programa. Foto: SEDEF-PR

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O programa Bons Olhos Paraná, criado pelo Governo do Estado e executado por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), já atendeu 6.377 dos 10.900 alunos da rede pública que receberão óculos gratuitos na primeira edição. Até o momento, foram 3.657 óculos entregues, 1.041 prontos para entrega e 1.679 em fase de confecção.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Iniciada em abril deste ano e com término previsto para setembro, o objetivo da iniciativa é a promoção da saúde ocular entre estudantes da rede pública.

“O Programa Bons Olhos Paraná é mais do que uma política pública de saúde. Ele devolve dignidade, autonomia e qualidade de vida para alunos que, muitas vezes, têm seus estudos comprometidos por não enxergarem bem”, destacou o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.

O programa terá investimento de R$ 5,5 milhões, financiados com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca/PR).

Serão beneficiadas 67 mil crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 93 municípios paranaenses. Os alunos passam por triagens e consultas oftalmológicas gratuitas previamente realizadas nas escolas. Após o diagnóstico, recebem óculos de grau com lentes antirreflexo e armações de acetato, que garantem conforto, durabilidade e qualidade visual.

Mais do que corrigir problemas de visão, o Bons Olhos Paraná atua na prevenção de doenças oculares, promovendo a melhoria da aprendizagem e a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Certificado foi entregue durante a 53ª Efapi Expo. Foto: ADAPAR
VALORIZAÇÃO Há 5 horas

Governo do Estado entrega selo Susaf-PR a Santo Antônio da Platina

Certificação amplia mercado das agroindústrias familiares do município para todo o Paraná

 Anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quarta-feira (20). Foto: Jonathan Campos/AEN
REDUÇÃO NO IMPOSTO Há 10 horas

Ratinho Junior oficializa redução de 45% na alíquota do IPVA

Com a medida, o Paraná passa a ter o menor imposto de todo o Brasil

 Foto divulgada pelo governador em suas redes sociais.
ALÍVIO NO BOLSO Há 11 horas

Governador Ratinho Junior anuncia redução do IPVA para paranaenses

Medida foi anunciada nas redes sociais do governador na manhã desta quarta-feira (20); mais detalhes devem ser divulgados em breve

 Foto: Beatriz Jarzinski/PCPR
COMUNIDADE EM FOCO Há 1 dia

PCPR na Comunidade leva serviços a Santo Antônio da Platina

Entre os serviços oferecidos estão registro de boletins de ocorrência, orientações à população, demonstrações de perícia papiloscópica e outras atividades

 Foto: Beatriz Jarzinski/PCPR
COMUNIDADE EM FOCO Há 1 dia

PCPR na Comunidade leva serviços a Santo Antônio da Platina

Entre os serviços oferecidos estão registro de boletins de ocorrência, orientações à população, demonstrações de perícia papiloscópica e outras atividades

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados