Complexo Esportivo de Sengés sofre com atos de vandalismo e prefeitura pede apoio da população

Prefeitura registrou invasões e danos às instalações do local, incluindo a destruição das telas de proteção do campo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
19/08/2025 às 17h34
Foram registradas invasões e danos às instalações do local, incluindo a destruição das telas de proteção do campo. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - O Complexo Esportivo localizado no Centro Social de Sengés, espaço destinado à prática esportiva e ao lazer da comunidade, tem sido alvo de atos de vandalismo nas últimas semanas. Segundo informações divulgadas pela prefeitura nesta terça-feira (19), foram registradas invasões e danos às instalações do local, incluindo a destruição das telas de proteção do campo.

O espaço, que recebe diariamente jovens, atletas amadores e famílias da cidade, foi construído justamente para atender à população com uma estrutura adequada para atividades físicas e recreativas. No entanto, a depredação coloca em risco não apenas a preservação do patrimônio público, mas também a segurança dos frequentadores.

Em nota, a Prefeitura reforçou que “o espaço é público e deve ser utilizado com responsabilidade, respeitando o patrimônio da cidade. Atos de vandalismo são crimes e serão denunciados às autoridades competentes”.

A administração municipal também destacou que os prejuízos causados pelo vandalismo representam gastos extras para os cofres públicos, já que recursos que poderiam ser destinados a novas melhorias precisam ser aplicados em reparos.

Diante da situação, a Prefeitura pede o apoio da população para que ajude a zelar pelo complexo esportivo e para que denuncie qualquer ação suspeita. As denúncias podem ser encaminhadas diretamente à Guarda Municipal pelo WhatsApp (43) 99185-0035.

O complexo segue aberto para uso da comunidade, mas a expectativa é de que, com a colaboração de todos, o espaço seja preservado e continue cumprindo seu papel como ponto de encontro, lazer e incentivo ao esporte em Sengés.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Sengés informa que o Complexo Esportivo localizado no Centro Social está sendo alvo de atos de vandalismo. Recentemente, houve registros de invasão e danos às instalações, incluindo a destruição das telas de proteção do campo. Ressaltamos que o espaço é público e deve ser utilizado com responsabilidade, respeitando o patrimônio da cidade. Atos de vandalismo são crimes e serão denunciados às autoridades competentes. Pedimos à população que colabore na preservação do complexo esportivo, que é um espaço de lazer e esporte para todos. Denúncias podem ser feitas diretamente à Guarda Municipal pelo WhatsApp: 43 99185-0035.

