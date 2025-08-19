PCPR na Comunidade leva serviços a Santo Antônio da Platina

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) iniciou nesta terça-feira (19) sua participação na 53ª Exposição Feira Agropecuária Dr. Alício Dias dos Reis, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Até domingo (24), a instituição estará presente no evento oferecendo uma série de serviços, orientações e atividades abertas à população. O atendimento ocorre diariamente, das 17h à meia-noite, em um espaço localizado na Rodovia BR-153, km 40, onde acontece a tradicional feira agropecuária.

A iniciativa integra o projeto PCPR na Comunidade, que tem como principal objetivo aproximar a Polícia Civil da sociedade. A proposta busca facilitar o acesso aos serviços de polícia judiciária, promover o atendimento humanizado e reforçar a confiança da população na atuação da corporação.

Entre os serviços disponibilizados estão o registro de boletins de ocorrência, repasse de orientações à população, além de informações importantes sobre segurança e direitos dos cidadãos. Outro destaque é a demonstração de perícia papiloscópica, técnica utilizada para coletar impressões digitais em locais de crimes. Essa atividade permite que os visitantes conheçam de perto um dos métodos de investigação mais utilizados para elucidar casos e identificar autores de delitos.

Além disso, o estande da Polícia Civil traz uma exposição de equipamentos táticos, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer instrumentos e recursos usados pelas equipes em operações especiais. Para as crianças, foram preparadas atividades lúdicas e educativas, que aproximam os pequenos do trabalho policial de forma divertida e pedagógica.

De acordo com João Mário Goes, coordenador da iniciativa, a intenção é estreitar a relação com a comunidade: “O projeto PCPR na Comunidade tem como objetivo aproximar a instituição da sociedade, levando serviços e informações importantes diretamente aos cidadãos”, destacou.

O programa não se limita a Santo Antônio da Platina. Ele ocorre em diversas cidades do Paraná, sempre com a missão de ampliar a presença da Polícia Civil junto à população. Além de auxiliar na identificação de possíveis vítimas e contribuir para a conclusão de investigações, a iniciativa fortalece a eficiência dos serviços públicos prestados.

Com essa atuação em eventos comunitários, a PCPR reforça seu compromisso de estar ao lado dos paranaenses, representando a instituição de forma próxima, acessível e voltada ao bem-estar coletivo.