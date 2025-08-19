Norte Pioneiro e Campos Gerais entram em alerta para baixa umidade

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As regiões do Norte Pioneiro e Campos Gerais do Paraná estão sob alerta de baixa umidade de ar. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), classificado como perigo potencial, começou nesta terça-feira (19), e se estende até a noite da quarta-feira (20).

De acordo com as informações publicadas no alerta do Instituto, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% nas próximas 30 horas. Segundo o alerta, o risco para incêndios florestais é baixo, e a saúde da população não deve ser afetada em grande escala.

No entanto, o próprio INMET orienta que os moradores destas regiões bebam bastante líquido, evite desgastes físicos nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, como por exemplo o meio-dia e parte da tarde.

Apesar dos riscos para a saúde serem baixos, a baixa umidade do ar pode trazer riscos significativos à saúde, principalmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Entre os efeitos mais comuns estão ressecamento da pele e mucosas, irritação nos olhos e dificuldade para respirar. Para amenizar os sintomas, é recomendado que os moradores sigam as orientações do INMET para evitar problemas maiores.

Contudo, a população deve permanecer atenta às atualizações meteorológicas e seguir as recomendações de segurança para prevenir acidentes e problemas de saúde durante o período de alerta.