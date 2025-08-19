Jaguariaíva tem diversas oportunidades de emprego em diferentes áreas do mercado

DA REDAÇÃO/BNT ONLINE - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - A Agência do Trabalhador de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, está com diversas oportunidades abertas em diferentes áreas e setores, oferecendo vagas que vão desde a construção civil até o transporte rodoviário e serviços gerais. Localizada na rua Rafael Petrucci, nº 271, no Centro da cidade, a unidade recebe inscrições até o dia 22 de agosto, e os interessados podem obter mais informações pelo telefone (43) 3535-9362.

Entre as vagas disponíveis, há chances para auxiliares de almoxarifado, mecânica e serviços gerais, além de mecânico geral. No setor da construção civil, pedreiros, carpinteiros, serventes e profissionais de almoxarifado com experiência em controle de materiais também encontram boas oportunidades. Para quem tem experiência em solda de máquinas pesadas, há vagas de soldador, enquanto trabalhadores braçais podem se candidatar para atividades de poda e derrubada de árvores, exigindo conhecimentos básicos em motosserra, moto poda e ferramentas de corte, além da disposição para viagens de até dez dias fora de Jaguariaíva.

O setor de transportes também está entre os que mais demandam mão de obra. Há vagas para motoristas carreteiros, com carteira de habilitação categoria E e experiência comprovada, além de motoristas de entrega, que precisam ter CNH C ou D e vivência mínima de seis meses na função. Outras vagas no setor incluem operador de escavadeira hidráulica e operador de rolo compactador, ambos para trabalhar em Doutor Ulysses, e tratoristas para Jaguariaíva, Piraí do Sul e até Tocantins, no município de Pium, exigindo experiência em implementos agrícolas e carteira de habilitação válida.

Também estão abertas oportunidades para ajudantes florestais, operadores de motosserra e enlonadores, funções que requerem desde ensino fundamental completo até experiências específicas em área fabril ou florestal. Quem busca colocação em vendas pode se candidatar a vagas de vendedor externo — que exige ensino superior, capacidade de negociação, CNH A/B definitiva e oferece benefícios como Gympass — e também de vendedor no ramo de materiais de construção, com comissão, bonificação e seguro de vida.

Na área de serviços, há vagas para empregada doméstica em Curitiba, com possibilidade de residir no local de trabalho, costureira com conhecimento em máquina reta, alimentador de linha de produção em serraria, auxiliar de refrigeração e técnico em refrigeração ou eletromecânica, ambos com benefícios como vale-transporte e vale-alimentação.

As oportunidades abrangem diferentes perfis e níveis de experiência, desde o ensino fundamental até o superior completo, sempre com prazos de inscrição até 22 de agosto. A Agência do Trabalhador reforça a importância de os candidatos comparecerem pessoalmente para garantir a participação nos processos seletivos e lembra que a disponibilidade para viagens é um diferencial em várias das funções ofertadas.