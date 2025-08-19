9°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Sengés recebe a primeira fase regional do Bom de Bola nesta quinta-feira

Durante quatro dias, o município receberá cerca de 250 competidores em busca dos melhores resultados para avançar na competição

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
19/08/2025 às 10h04
Sengés recebe a primeira fase regional do Bom de Bola nesta quinta-feira
Fase regional começa nesta quinta-feira. Foto: SEES

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Os campos de futebol do Paraná prometem ficar agitados nos próximos dias. Nesta quinta-feira (21), terá início a primeira fase regional da 71ª edição dos Jogos Escolares Bom de Bola, que serão realizados em 16 municípios paranaenses, que receberão mais de 8 mil alunos para a competição. Entre estas cidades, Sengés será uma das sedes do torneio, esperando receber cerca de 250 competidores em disputas intensas e duelos acirrados.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Esta etapa é disputada em duas categorias – alunos do Ensino Fundamental, de 12 a 14 anos, e do Ensino Médio, de 15 a 17 anos, ambas com equipes masculinas e femininas. No total, 8.720 alunos de 436 escolas vão participar da competição, que se estende até o próximo domingo (24).

Na cidade de Sengés, região dos Campos Gerais, estão esperados cerca de 250 competidores para a etapa. Entre estes, estão competidores de escolas de Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Wenceslau Braz, Jaguariaíva, Arapoti, Salto do Itararé, e da própria sede da fase, todas pertencentes ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz.

“A cada ano aumentamos o número de participantes na competição e isto é resultado de um trabalho minucioso que fazemos entre o esporte e a educação, enfatizando a importância competição para a formação dos nossos jovens. É muito gratificante para nós recebermos o carinho e agradecimento desses estudantes durante os jogos, aprendemos junto com eles”, destacou a coordenadora dos Jogos Escolares do Paraná, Márcia Tomadon.

Em todo o Paraná, a etapa da competição acontecerá em outras 15 cidades, sendo elas Almirante Tamandaré, Barbosa Ferraz, Cidade Gaúcha, Sertaneja, Nova Prata Iguaçu, Boa Esperança, Teixeira Soares, Jardim Alegre, Rolândia, Nova Londrina, Pontal do Paraná, Laranjal, São Mateus do Sul, Icaraíma e Mariápolis.

Contudo, apesar de a primeira regional terminar no domingo, os jogos não terminam ainda. A próxima etapa será realizada na cidade de Curitiba, entre os dais 25 e 29. Já a segunda fase regional, que acontecerá entre 4 e 7 de setembro, será realizada em 15 municípios, entre eles, Conselheiro Mairinck e Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

Para os alunos que competem, este é um dos momentos mais aguardados de todo o calendário escolar, trazendo o espírito competitivo e a ansiedade de levar o nome de sua escola ao triunfo, conquistando o título de campeã dos Jogos Escolares Bom de Bola.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foram registradas invasões e danos às instalações do local, incluindo a destruição das telas de proteção do campo. Foto: Divulgação
ESPAÇO VANDALIZADO Há 2 horas

Complexo Esportivo de Sengés sofre com atos de vandalismo e prefeitura pede apoio da população

Prefeitura registrou invasões e danos às instalações do local, incluindo a destruição das telas de proteção do campo

 Moto foi recuperada, mas criminosos estão foragidos. Foto: PCPR
ALERTA DE GOLPE Há 6 dias

Criminosos se passam por membros do PCC e tentam furtar motocicleta em Sengés

Caso parecido foi registrado na cidade de Jaguariaíva, levantando um alerta para os moradores da região; criminosos não foram identificados e estão sendo procurados

 Foto: Divulgação.
VIOLÊNCIA Há 2 semanas

Usuário de drogas é preso por viver agredindo a própria mãe

Suspeito foi preso em Sengés após a mulher chamar a polícia

 Veículos vão ampliar a frota da Saúde Municipal. Foto: Prefeitura de Sengés
FROTA RENOVADA Há 2 semanas

Sengés recebe novos veículos para a Saúde em parceria com o Governo

Município foi contemplado com nove veículos 0km, com investimento de mais de R$ 1,2 milhão

 Foto: Secretaria de Saúde de Sengés
ATENDIMENTO GRATUITO Há 2 semanas

Com foco na prevenção, Sengés leva exames de mamografia gratuitos para as moradoras

A prefeitura realizará 800 exames por meio do mamamóvel, garantindo atendimento em todos os bairros do município

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados