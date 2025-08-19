Sengés recebe a primeira fase regional do Bom de Bola nesta quinta-feira

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Os campos de futebol do Paraná prometem ficar agitados nos próximos dias. Nesta quinta-feira (21), terá início a primeira fase regional da 71ª edição dos Jogos Escolares Bom de Bola, que serão realizados em 16 municípios paranaenses, que receberão mais de 8 mil alunos para a competição. Entre estas cidades, Sengés será uma das sedes do torneio, esperando receber cerca de 250 competidores em disputas intensas e duelos acirrados.

Esta etapa é disputada em duas categorias – alunos do Ensino Fundamental, de 12 a 14 anos, e do Ensino Médio, de 15 a 17 anos, ambas com equipes masculinas e femininas. No total, 8.720 alunos de 436 escolas vão participar da competição, que se estende até o próximo domingo (24).

Na cidade de Sengés, região dos Campos Gerais, estão esperados cerca de 250 competidores para a etapa. Entre estes, estão competidores de escolas de Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Wenceslau Braz, Jaguariaíva, Arapoti, Salto do Itararé, e da própria sede da fase, todas pertencentes ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz.

“A cada ano aumentamos o número de participantes na competição e isto é resultado de um trabalho minucioso que fazemos entre o esporte e a educação, enfatizando a importância competição para a formação dos nossos jovens. É muito gratificante para nós recebermos o carinho e agradecimento desses estudantes durante os jogos, aprendemos junto com eles”, destacou a coordenadora dos Jogos Escolares do Paraná, Márcia Tomadon.

Em todo o Paraná, a etapa da competição acontecerá em outras 15 cidades, sendo elas Almirante Tamandaré, Barbosa Ferraz, Cidade Gaúcha, Sertaneja, Nova Prata Iguaçu, Boa Esperança, Teixeira Soares, Jardim Alegre, Rolândia, Nova Londrina, Pontal do Paraná, Laranjal, São Mateus do Sul, Icaraíma e Mariápolis.

Contudo, apesar de a primeira regional terminar no domingo, os jogos não terminam ainda. A próxima etapa será realizada na cidade de Curitiba, entre os dais 25 e 29. Já a segunda fase regional, que acontecerá entre 4 e 7 de setembro, será realizada em 15 municípios, entre eles, Conselheiro Mairinck e Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

Para os alunos que competem, este é um dos momentos mais aguardados de todo o calendário escolar, trazendo o espírito competitivo e a ansiedade de levar o nome de sua escola ao triunfo, conquistando o título de campeã dos Jogos Escolares Bom de Bola.