Confira as vagas de emprego disponíveis em Wenceslau Braz nesta semana

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Nesta segunda-feira (18), a Agência do Trabalhador de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, divulgou a lista de vagas de emprego disponíveis nesta semana. As vagas estão disponíveis em diversas áreas do mercado de trabalho, abrangendo desde auxiliar de produção e serviços gerais, até funções administrativas em empresas locais.

De acordo com o documento, são mais de 10 vagas disponíveis na cidade. Na área de vendas, estão disponíveis vagas para vendedora na Loja Veste 10, e para vendedor externo na Virgínia. Na empresa Employer, as vagas são para auxiliar de produção, e no Supermercado Kelve a vaga é para operador de caixa.

Para auxiliar de açougueiro, está disponível uma vaga no Supermercado São Marcos. A Dona Amélia está com vagas disponíveis para auxiliar de costura. Na Gef Car, estão disponíveis duas vagas no setor administrativo documentação, enquanto a Leve tem uma vaga disponível para mecânico.

Ainda na empresa Employer, está disponível uma vaga para classificador de grãos, e a Dona Amélia também possui vaga para auxiliar de costura sem experiência. No Paraná Assados, está disponível uma vaga para serviços gerais, e no Por do Sol, também uma vaga para serviços gerais.

Aqueles que se interessarem em disputar as vagas devem comparecer à Agência do Trabalhador com documentações pessoais, ou enviar currículo pelo e-mail [email protected] ou pelo whatsapp (43) 3528-1222.