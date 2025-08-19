9°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Confira as vagas de emprego disponíveis em Wenceslau Braz nesta semana

Vagas estão disponíveis em áreas como produção, serviços gerais, administração e outras funções

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
19/08/2025 às 09h27
Confira as vagas de emprego disponíveis em Wenceslau Braz nesta semana
Agência do Trabalhador de Wenceslau Braz está anexada à rodoviária. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Nesta segunda-feira (18), a Agência do Trabalhador de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, divulgou a lista de vagas de emprego disponíveis nesta semana. As vagas estão disponíveis em diversas áreas do mercado de trabalho, abrangendo desde auxiliar de produção e serviços gerais, até funções administrativas em empresas locais.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com o documento, são mais de 10 vagas disponíveis na cidade. Na área de vendas, estão disponíveis vagas para vendedora na Loja Veste 10, e para vendedor externo na Virgínia. Na empresa Employer, as vagas são para auxiliar de produção, e no Supermercado Kelve a vaga é para operador de caixa.

Para auxiliar de açougueiro, está disponível uma vaga no Supermercado São Marcos. A Dona Amélia está com vagas disponíveis para auxiliar de costura. Na Gef Car, estão disponíveis duas vagas no setor administrativo documentação, enquanto a Leve tem uma vaga disponível para mecânico.

Ainda na empresa Employer, está disponível uma vaga para classificador de grãos, e a Dona Amélia também possui vaga para auxiliar de costura sem experiência. No Paraná Assados, está disponível uma vaga para serviços gerais, e no Por do Sol, também uma vaga para serviços gerais.

Aqueles que se interessarem em disputar as vagas devem comparecer à Agência do Trabalhador com documentações pessoais, ou enviar currículo pelo e-mail [email protected] ou pelo whatsapp (43) 3528-1222.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Folha Extra
TRÂNSITO Há 1 dia

Enfermeira de São José da Boa Vista capota carro em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu na rodovia PR422 e vítima foi encaminhada ao hospital

 Pedro Roberto, radialista que marcou gerações nos anos 90. Foto: Cedida pela Família
LEGADO ETERNIZADO Há 1 dia

Radialista brazense é eternizado com nome em estádio de Fazenda Rio Grande

A homenagem celebra a trajetória de Pedro Roberto, narrador que conquistou ouvintes e fãs do futebol nos anos 90

 O Paraguay Business Week é considerado um dos eventos mais relevantes de negócios e networking da América do Sul, reunindo empresas, investidores e lideranças de diversos segmentos econômicos.
FUNDADA EM WENCESLAU Há 5 dias

MobPar é confirmada como expositora na 16ª Edição do Paraguay Business Week, em Cidade de Leste

Empresa de mobilidade urbana, fundada por Cris Savagin, leva startup nascida no interior do Paraná ao maior evento de negócios do Paraguai, que acontece de 8 a 10 de setembro de 2025

 Delegado Amir Roberto Salmen em visita à redação da Folha Extra. Foto: Folha Extra
NA REDAÇÃO DA FOLHA Há 5 dias

Delegado Amir Salmen destaca que Polícia Civil do Norte Pioneiro está entre as melhores do Paraná

Delegado-chefe da 12ª subdivisão de Jacarezinho, destacou que a unidade alcançou 91% de índice de resolução de inquéritos, bem acima da média estadual, que está em 73%, consolidando-se como uma das três subdivisões mais eficientes da Divisão Policial do Interior (DPI)

 Felipe Gabriel e Juan Fabro em preparação para a competição. Foto: Divulgação
ESPORTES Há 5 dias

Equipe de Wenceslau Braz vai disputar campeonato de kickboxing em Andirá

Sob orientações do Sensei Jussé Oliveira, Juan Fabro, Felipe Gabriel e Robilto José farão suas estreias na modalidade, disputando um dos maiores campeonatos de luta do Paraná

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados