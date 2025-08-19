Paraná registra superávit recorde de R$ 144 bilhões no comércio interestadual em 2024

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Paraná bateu recorde positivo na balança comercial interestadual em 2024, com superávit de R$ 144 bilhões nas transações com outros estados brasileiros. O valor representa o maior saldo positivo da história do Estado, de acordo com o levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), com base nos dados do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

O superávit é resultado da diferença entre as vendas do Paraná para os demais estados, no valor total de R$ 981 bilhões ao longo do ano, e as compras de R$ 837 bilhões. O saldo positivo demonstra a robustez da economia paranaense e sua capacidade de abastecimento no mercado nacional.

A performance excepcional reflete a diversificação e o fortalecimento do parque produtivo paranaense, que consegue atender não apenas à demanda interna, mas também gerar significativos excedentes para distribuição em todo o território nacional.

Para o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, os dados mostram que o Paraná é um fornecedor estratégico de diversos segmentos da economia brasileira. “O Estado tem se destacado como protagonista na produção de alimentos, combustíveis, eletrodomésticos e veículos, por exemplo, com vários destes produtos sendo distribuídos para todo o País, o que evidencia o alto patamar produtivo paranaense”, disse.

EVOLUÇÃO

O saldo recorde é fruto também de uma evolução constante registrada desde 2019, resultado do bom ambiente de negócios vivido pelo Paraná nos últimos anos. Neste período de cinco anos, o saldo da balança interestadual paranaense saltou de R$ 23,6 bilhões em 2019 para os R$ 144 bilhões registrados em 2024, um crescimento de mais de seis vezes no superávit estadual.

Ao longo deste período, o Estado recebeu mais de R$ 300 bilhões em investimentos privados para a construção de novas fábricas ou para a ampliação de plantas industriais.

O aumento no saldo é fruto de um crescimento tanto nas saídas quanto nas entradas de produtos no Paraná. Em relação às vendas, o crescimento foi de 175%, saindo de R$ 356,4 bilhões em 2019 para R$ 981,7 bilhões em 2024. Nas compras, o aumento foi R$ 332,7 bilhões em 2019 para R$ 837,7 em 2024, o que significa um crescimento de 151%.

O crescimento tanto nas entradas quanto nas saídas, revela o dinamismo da economia local, que tem se especializado na industrialização de produtos agropecuários. “Alta produção significa geração de emprego e renda no Estado, beneficiando a população local”, afirmou o secretário do Planejamento do Estado do Paraná, Ulisses Maia.

ESTADOS

A análise por estado revela que o Paraná mantém saldos positivos com a maioria das unidades federativas do País. Os maiores superávits de 2024 foram registrados com São Paulo (R$ 26,37 bilhões), Santa Catarina (R$ 22,70 bilhões), Mato Grosso (R$ 16,18 bilhões), Rio Grande do Sul (R$ 13,80 bilhões), Minas Gerais (R$ 12,97 bilhões) e Bahia (R$ 9,67 bilhões) o que evidencia a integração comercial com os principais polos econômicos do País.

Entre os produtos vendidos pelo Paraná estão aqueles do complexo agrícola (feijão, cevada, milho, soja e frutas), alimentos (leite, carnes e bebidas) e industrial automotivo (veículos, peças e eletroeletrônicos).