Norte Pioneiro vai participar do Prêmio Bom Gourmet 2025

Evento tem como objetivo selecionar os 30 melhores restaurantes de regiões turísticas do Paraná

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/08/2025 às 18h09 Atualizada em 18/08/2025 às 18h43
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Norte Pioneiro do Paraná conquistou espaço de destaque na edição 2025 do Prêmio Bom Gourmet, que chega à sua 15ª edição e conta novamente com a parceria do Viaje Paraná, órgão de promoção turística do Governo do Estado. Pelo segundo ano consecutivo, a premiação terá a categoria especial dos 30 Melhores Restaurantes do Paraná, criada para valorizar a diversidade gastronômica de todas as regiões.

Restaurantes do Norte Pioneiro figuram entre os indicados, reforçando o potencial da região não apenas como produtora agrícola, mas também como polo de turismo gastronômico. A presença no ranking contribui para consolidar a imagem da região como destino que une tradição, hospitalidade e culinária de qualidade.

A seleção dos estabelecimentos é feita por um júri especializado. Cada integrante indica cinco restaurantes favoritos, sendo três de sua própria região e dois de outras áreas do Estado. O cruzamento das indicações resulta na lista final dos 30 melhores. Os dez primeiros lugares são organizados pelo número de votos recebidos, enquanto os demais aparecem em ordem alfabética.

De acordo com Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, o prêmio amplia o alcance do turismo gastronômico em todo o Estado, permitindo que regiões como o Norte Pioneiro tenham visibilidade diante do público e dos viajantes. Ele ressalta que o reconhecimento fortalece a identidade local e impulsiona o setor de turismo, ao transformar restaurantes em atrativos capazes de movimentar a economia regional.

A parceria do prêmio com o Sebrae-PR também beneficiou a região, já que a lista de estabelecimentos com Selo de Qualidade no Turismo do Paraná foi disponibilizada como sugestão aos jurados. Isso estimulou a participação de negócios do Norte Pioneiro, aumentando a representatividade local.

A CEO do Bom Gourmet, Andréa Sorgenfrei, destacou que os viajantes buscam experiências completas, que incluem gastronomia, cultura e identidade regional. Nesse contexto, a inclusão do Norte Pioneiro no ranking reforça o papel da região como destino estratégico.

A cerimônia de premiação acontece em 26 de agosto, com a presença do Viaje Paraná em estande dedicado à promoção do turismo gastronômico do Estado.

